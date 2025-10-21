2 órája
Megrázó éjszaka Százhalombattán: robbanás után tűz tombolt a Mol finomítójában
Hétfő este robbanás rázta meg Százhalombattát, majd tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának egyik üzemegységében. A katasztrófavédelem és a vállalat saját tűzoltósága rövid időn belül a helyszínre érkezett, a tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még most is zajlanak.
A tűz Százhalombattán egy alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett hétfő késő este. A helyszínre elsőként az üzem saját tűzoltói érkeztek, majd Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről hivatásos tűzoltók vonultak ki. A beavatkozásban összesen tizenhét egység, vízágyúk és habszita is részt vett.
Tűz Százhalombattán a Dunai Finomítóban
A Dunai Finomító 1965 óta működik Százhalombattán, és az ország egyik legjelentősebb kőolaj-feldolgozó létesítménye. Az üzemnek saját tűzoltósága van, amely most is elsőként érkezett a helyszínre. Nem ez volt az első incidens az idén: júliusban is történt rendkívüli esemény a finomítóban, amikor egy berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázásra volt szükség.
Aggasztó füstfelhő a MOL százhalombattai finomítója felett
Forrás: katasztrofavedelem.hu