Katasztrófavédelem

2 órája

Megrázó éjszaka Százhalombattán: robbanás után tűz tombolt a Mol finomítójában

Hétfő este robbanás rázta meg Százhalombattát, majd tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának egyik üzemegységében. A katasztrófavédelem és a vállalat saját tűzoltósága rövid időn belül a helyszínre érkezett, a tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még most is zajlanak.

Duol.hu

A tűz Százhalombattán egy alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett hétfő késő este. A helyszínre elsőként az üzem saját tűzoltói érkeztek, majd Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről hivatásos tűzoltók vonultak ki. A beavatkozásban összesen tizenhét egység, vízágyúk és habszita is részt vett.

tűz Százhalombattán
Robbanás és tűz Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában. A tüzet lokalizálták, a hatóságok vizsgálják a baleset okát.
Tűz Százhalombattán a Dunai Finomítóban

A Dunai Finomító 1965 óta működik Százhalombattán, és az ország egyik legjelentősebb kőolaj-feldolgozó létesítménye. Az üzemnek saját tűzoltósága van, amely most is elsőként érkezett a helyszínre. Nem ez volt az első incidens az idén: júliusban is történt rendkívüli esemény a finomítóban, amikor egy berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázásra volt szükség.

 

