Megrázó éjszaka Százhalombattán: robbanás után tűz tombolt a Mol finomítójában

A tűz Százhalombattán egy alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett hétfő késő este. A helyszínre elsőként az üzem saját tűzoltói érkeztek, majd Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről hivatásos tűzoltók vonultak ki. A beavatkozásban összesen tizenhét egység, vízágyúk és habszita is részt vett.

Robbanás és tűz Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában. A tüzet lokalizálták, a hatóságok vizsgálják a baleset okát.

Fotó: Olvasói kép

Tűz Százhalombattán a Dunai Finomítóban

A Dunai Finomító 1965 óta működik Százhalombattán, és az ország egyik legjelentősebb kőolaj-feldolgozó létesítménye. Az üzemnek saját tűzoltósága van, amely most is elsőként érkezett a helyszínre. Nem ez volt az első incidens az idén: júliusban is történt rendkívüli esemény a finomítóban, amikor egy berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázásra volt szükség.