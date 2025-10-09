Ég veled, hamis trappista! Csak az igazi marad a boltokban!

Sokszor előfordult már, hogy a boltokban trappista sajtnak álcázott termékeket vagy kovász nélküli “vadkovászos” kenyeret találtunk. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a trappista sajt csak akkor viselheti a nevét, ha valóban a hagyományos recept alapján készül, így a polcokon csak a minőségi előírásoknak megfelelő termékek maradhatnak. A vásárlóknak így végre átlátható lesz a kínálat, ám a szakértők szerint a szigorítás az árakat is jelentősen megemelheti – írta társlapunk a kemma.hu.

Forrás: Canva

Új szabályok a trappista sajt és kenyér piacán

A trappista sajt esetében a Magyar Élelmiszerkönyv meghatározza az ízt, színt, állagot, formát és illatot, valamint az érzékszervi pontozás minimumkövetelményeit. A vadkovászos kenyérnél kizárólag természetes kovászban élő baktériumok és élesztők adják az ízt, a kelesztés legfeljebb 8 °C-on, legalább 12 órán át történik, és semmilyen adalékanyagot nem tartalmazhat.

Határidők a trappista sajt és kenyér átállására

Fontos tudni, hogy nem minden változás történik meg azonnal. Egy átmeneti időszakban a régi szabványoknak megfelelő termékek még megjelenhetnek a boltok polcain. A vadkovászos kenyérnél ez az időszak 2025. október 10-ig tart, míg a trappista sajt esetében az átállás határideje 2025. november 2.

Helyi piac és a minőségi sajt iránti kereslet

Érdemes megemlíteni, hogy a trappista sajt iránti érdeklődés a dunaújvárosi piacon is jelentős. Igazi különlegességnek számít a hegyi sajt, amelyből kapható trappista, fokhagymás és bazsalikomos változat is, és a neve onnan ered, hogy hegyi sajtkultúrát használnak a készítésénél. Ez jól mutatja, hogy a vásárlók értékelik a minőségi, hagyományos sajtot, és az új rendelet révén a boltokban is átlátható, megbízható kínálatra számíthatunk.