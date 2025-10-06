Történelemkvíz: aki ezt a 10 magyar évszámot nem tudja, nem járt iskolába

A magyar történelem tele van olyan eseményekkel, amelyekre jó szívvel és kevésbé jó szívvel emlékezünk vissza. Az ezekhez köthető évszámokat már mindenki megtanulta általános iskolában. Közülük többnek az ismerete is hozzátartozik az alapműveltséghez. Most ezeket vesszük nagyító alá egy izgalmas történelemkvíz formájában. Portálunkon időről-időre találkozhattok különböző tematikájú kvízekkel. Most a legújabb vetélkedőnkben 10 olyan évszámot hoztunk, amit nem ismerni több mint ciki.

Történelemkvízünkben 10 fontos magyar évszám kapott helyet

Forrás: Márkus István: Forradalom és szabadságharc 1848-49. Képes történelem. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1976, 98. oldal

Történelemkvíz a legalapabb magyar évszámokkal

Történelmünk ismerete és tisztelete az életünk szerves része. Akadnak olyan történelmi események, mint például a honfoglalás, tatárjárás vagy esetleg mohácsi csata, amiknek az évszámát álmunkból felkeltve is illik azonnal rávágni. A magyar történelem legfontosabb eseményei közül mazsoláztunk össze tízet. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire tudjátok a hozzájuk köthető évszámokat pontosan. Jó pár dolgozatban már találkozhattatok velük az iskolában, de aki ezeket egyszer jól megtanulta, akkor nem lehet és nem is szabad elfelejteni. Ki tudja, az is lehet, egyszer egy ilyen évszám ismeretével nyersz milliókat egy kvízműsorban. Nem is habozunk tovább, hozzuk a magyar történelem 10 olyan évszámát, amit mindenkinek illik hibátlanul tudni. Te tudod? Most próbára is teheted magad!