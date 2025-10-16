Református kávézó Tolcsvay Bélával

Itt nemcsak finom kávé vár a vendégekre, hanem inspiráló beszélgetések, zene és emberi történetek is. Az esték házigazdája Zsirka László református lelkész, az első vendég pedig Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zenész lesz, október 17-én 18 órától a kulcsi faluházban.

Tolcsvay Béla a magyer zene egyik meghatározó alakja

Fotó: MTI/MTVA

Formálni az embereket - elsőként Tolcsvay Bélával

"Azt szeretném, ha a Református kávézó formálná és összekötné az embereket – vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül. A cél az, hogy olyan közösségi élményt adjunk, amely előreviszi a település életét, teret ad a gondolatcserének és az értékes beszélgetéseknek" - fogalmazta meg a kávézó lényegét Zsirka László.