október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi kezdeményezés

30 perce

Református kávézó Tolcsvay Bélával

Címkék#Tolcsvay Béla#kulcsi#Református kávézó#lelkész

Új közösségi kezdeményezés indul Kulcson, a Református kávézó. Az első vendég Tolcsvay Béla.

Agárdy Csaba
Református kávézó Tolcsvay Bélával

Zsirka László lelkész, a Református kávézó ötletgazdája

Fotó: kulcs.eu

Itt nemcsak finom kávé vár a vendégekre, hanem inspiráló beszélgetések, zene és emberi történetek is. Az esték házigazdája Zsirka László református lelkész, az első vendég pedig Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zenész lesz, október 17-én 18 órától a kulcsi faluházban. 

Tolcsvay
Tolcsvay Béla a magyer zene egyik meghatározó alakja
Fotó: MTI/MTVA

Formálni az embereket - elsőként Tolcsvay Bélával

"Azt szeretném, ha a Református kávézó formálná és összekötné az embereket – vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül. A cél az, hogy olyan közösségi élményt adjunk, amely előreviszi a település életét, teret ad a gondolatcserének és az értékes beszélgetéseknek" - fogalmazta meg a kávézó lényegét Zsirka László.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu