Református kávézó Tolcsvay Bélával - galériával, videóval

A Református kávézó megálmodója, Zsirka László református lelkész köszöntötte a közönséget, azt a közönséget, amely megtöltötte a faluházat a vendég Tolcsvay Béla tiszteletére. Zsirka László egy kérdéssel kezdett: mi is akar lenni ez a kávézó?

Zsirka László (szemben) a kávézó ötletgazdája. Tolcsvay Béla volt az első vendég

Fotó: Agárdy Csaba

Tolcsvay Béla nem gondolta volna

- Több mint egy éve vagyok lelkész Kulcson és Rácalmáson. Azt tapasztaltam, hogy a közösségünk vidám és segítőkész. Elkezdtem gondolkodni azon, hogyan tudnánk bemutatni ezt a közösséget. Rácalmás és Kulcs vezetőjével is beszélgettem, és úgy döntöttünk közösen, hogy Kulcson legyen a kávéház. A cél értéket mutatni.

Zsirka László ezután átadta a szót a kávéház első vendégének, Tolcsvay Bélának, akiről tudni illik, hogy 1952-től csellózni tanult. 1964-1969 között öccsével, Tolcsvay Lászlóval a Strangers, a Wanderers, 1968-tól pedig a Tolcsvay-együttes, a Tolcsvay-trió vezetője volt. 1968-ban folk-beat kategóriában győztek a Ki mit tud?-on. Koncz Zsuzsának írt dalokat. 1970-ben Tolcsvayék és a Trió, 1973-ban Koncz Zsuzsával és az Illés-együttessel KITT-egylet (Koncz-Illés-Tolcsvay Trió) néven léptek fel. 1973-ban a nyári miskolci popfesztivál fő szervezője volt. 1974-ben erdélyi népdalgyűjtő körutat tett.Az 1980-as évek elejétől a pomázi Tolcsvay-tanya vezetője. 1988 óta a Bojtorjánnak komponál. Megkapta - többek között - a Fejér megyei Príma díjat és a Kossuth-díjat is.

- Gyerekkorom óta zenélek, de sohasem gondoltam volna, hogy az egész életemet a zene fogja kitölteni. A mi korosztályunk szeret zenélni, ez tart minket életben.

Ezután el is játszotta a Ne menj el című Ki mit tud?-győztes dalukat. A dal után, amit nagyon lelkesen fogadott a közönség, a magyar nyelv szépségeiről beszélt. Arról, hogy egyetlen nyelv sem olyan színes, mint a magyar és hogy minden szavának jelentése van. Példaként említette a kicsoda kifejezésünket, amikor valakinek feltesszük a kérdést, hogy Ön kicsoda?, benne van a kifejezésben a csoda szó, hogy mi magunk vagyunk a csodák.

Tolcsvay Béla később azt is elmondta, hogy annak idején szinte pártvezetési utasításként adták ki neki, hogy megzenésítse Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét. Ami ezután 1983-ig be volt tiltva. (E sorok írója tudna mesélni arról, milyen ereje volt ennek a dalnak, hiszen 1983-ig, amikor is érettségizett, minden március 15-én egy szűkebb baráti körben, "illegalitásban" hazafiasságtól felhevülten énekelte a Tolcsvay által megzenésített Nemzeti dalt.)