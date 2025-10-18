Sütés-főzés thai módon Kulcson

Érdekes módon jött létre a meditációs központ. Thaiföldön találkozott össze az a két dunaújvárosi fiatal, akiket - mint később kiderült - harminc éves ismeretség köt össze. Németh Bálint és Harmati Zsombor úgy került egy társaságba, hogy csak ott derült ki, nem hogy egy városból, de egy lakóházból, sőt ennél is szorosabb kötelékből fakad az ismeretségük. Az éltesebb, Harmati Zsombor (Zsoma) nem egyszer mint bébicsősz vigyázott a kis Bálintra a Béke városrészi társasházban.

Németh Bálint irányításával elkezdődött a thai étel elkészítése

Fotó: Agárdy Csaba

Thai étel készült Kulcson

Most ismét összehozta őket a sors, szombaton Kulcson, ahol egy meditációs központban találkoztak. Zsoma terciáján jöttek össze, ahol egy chai buddhista szerzetes is tiszteletét tette. Az esemény célja egy közös főzés volt, amit Németh Bálint vett a kezébe. Mielőtt bármi történt volna Zsoma nem hagyhatta ki, hogy Bálintot, aki pillanatnyilag Magyarország egyik legnépszerűbb gasztro influenszere, emélkeztette, hogy még babakocsiban is tolta, sőt az édesanyja matematikából süteményért cserébe korrepetálta.

Térjünk a lényegre, milyen étel is készült Kulcson thaiföldi módon?! Sajnos, a kulisszák mögé nem engedtek be minket, de azt azért megtudtuk, hogy thai zöld curry, zöld chili, citromnád is az alapanyagok között volt. Végül is háromféle étel készült, egy kókusztejes csípős leves, egy sütőtökkrém leves thai módon és egy sült csirke. Az összejövetel nyilvános volt, nemcsak öncélú főzésről beszélhetünk, hanem arról is, hogy a szervezők egy új gasztronómiai kultúrát szerettek volna megismertetni a jelenlévőkkel.