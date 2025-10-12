1 órája
Amerikában is díjazták a mezőfalvi tetováló tehetségét
Klics Bence mezőfalvi fiatalember nem tanult rajzolni. A családban sem volt festő, vagy bármiféle művész hajlamú, de főleg nem tetováló. Egyszerűen csak kedvet kapott az alkotáshoz, és onnantól kezdve a tetoválás az élete.
Klics Bence emberi bőrre „karcolt” képei, figurái nemzetközi szinten is kivívták az elismerést. Egy amerikai versenyen elért ötödik helyezés apropóján beszélgettünk vele a mezőfalvi tetováló szalonjában.
Tetováló versenyen több díjat is megnyert
A kis épületről Mezőfalván a Piac téri kápolnával szemben, nem is gondolná az arra járó, milyen különleges csodavilág rejtőzik benne. A trafik melletti bejárat fodrászatra nyílik, az emeleten azonban egy teljesen más alkotóműhely tárul elénk. Ez a 25 éves Klics Bence rezidenciája, ahol végtelenül kedvesen fogadta érdeklődésünket tetováló munkája iránt.
– Eredetileg általános gépésznek végeztem a Széchenyiben Székesfehérváron – kezdte a bemutatkozást Bence. Már itt az utolsó évben próbáltam tanulgatni a tetoválást, de én innen még elmentem rendszer üzemeltető informatikára tanulni. Ugyanebben a két évben elvégeztem egy pár napos photoshop képzést, valamint magántanárnál tanultam 3D grafikát. Ezeket filmekhez, számítógépes alkalmazásokhoz használják.
– A családból volt valaki, aki a művészettel, a rajzolással foglalkozott?
– Senki! Sőt, egyáltalán nem volt bennem, hogy ezt most én megtanulnám. Viszont szerettem rajzolni még úgy is, hogy nem tudtam a technikákat. Ismerőssel találkozva jött az érzés, én a tetoválással szeretnék foglalkozni. A tanulási években már két-három dologgal foglalkoztam és ez maradt meg.
– Akkor ez egy belső késztetéssel indult?
– Érdekes, egyáltalán nem volt bennem, hogy én emberekkel foglalkozzak, csak bedurrant nálam ez az igény.
– A 3D rajzolásról bővebben mesélnél?
– Hároméves projektet jelentett az életemben. Nem mondanám, hogy kitanultam, hiszen ez folyamatosan változik, fejlődik, megújul. Az alapok azonban mélyen megmaradtak.
– Biztosan találkoztál olyanokkal, akik úgymond kenik, vágják a szakmát.
– Volt is, meg nem is. Szeretem magam tesztelgetni, határokat húzni. Nyilván az elején izgulós mindenkinek, mégiscsak emberekkel foglalkozunk, bőrrel, ráadásul maradandót. Én még azok közé tartozom, akik úgy kezdték el ezt a dolgot, hogy két opció közül választhattak. Vagy disznóbőrön, vagy barátokon, haverokon, meg akik vállalták, azokon próbálják ki magukat. Az első kuncsaftjaim a mai napig nem engedték, hogy eltakarjam az első tetoválásukat, mert az nekik emlék. Ma már másként tanulják a szakmát. Nekem is van tanulóm, ők műbőrökön, szilikonon tanulnak. Így lehet elsajátítani a szakmát, amikor már emberi bőrön kell bizonyítani, akkor az elfogadható képet mutasson.
– Remeg a kéz az első bevetésen?
– Az elején igen. A kézremegésen biztosan látszik.
Tök mindegy mennyit gyakorlunk, az élő bőrrel mindig van lámpaláz és borzasztó nagy az adrenalin.
– Miként kerültél az amerikai versenyre?
– Egy angliai csapattagként, ahol sokan dolgoznak. Ezek szaloncsapatok a világ több részén. Kilenc stúdió Angliában, kettő Amerikában, egy Hollandiában van.
– Kellett hozzá vizsgamunka?
– Nem, semmi. A munkáimat meg akarták nézni és így kerülhettem a csapatba, amelyik rendszeresen turnézik az amerikai versenyeken. Óriási élmény, megmérettetés és tapasztalatgyűjtés ezeken a versenyeken részt venni, ami maga is több állomást érint az államokban. Komoly állóképesség kell hozzá.
– Milyen díjjal, díjakkal térhettél haza?
– Most elég sokat hoztam el. Hivatalosan tíz díjat, de én csak kilencet számolok az egyik kategória miatt. Nem mindegy, mivel lépsz színpadra. Fekete-fehér, színes, realisztikus, és számos alkategória alkotja a versenyt. Ezen kívül van egy fő kategória, ami a napi legjobbat jelenti. Ezt 1-5-ig díjazzák, illetve van még egy ennél magasabb szint, ez pedig a hétvége legjobbja. Tehát ilyenformán oszlik fel kategóriákra a verseny. A mostani megméretetésen sikerült elhozni az ötödik helyezést a legjobb hétvégiből, továbbá a legjobb napi értékelésből hármat. A lényeg az, hogy összesítve hoztam el öt első helyet, egy ötödiket, illetve három másodikat és egy harmadikat. Ezek alkategóriák voltak. A fő kategóriában az ötödiket értem el.
40 ember volt színpadon és ebből az ötödik díjra vagyok a legbüszkébb.
– Erős mezőnnyel kellett megküzdeni a tetováló verseny során?
– Először féltem tőle, de most már nem. Ez volt a harmadik utam Amerikába ugyanazzal a csapattal, ugyanazon versenyen különböző városokban. Asheville, ami Észak-Karolinában van, ott nagyjából 150-200 tetováló mérkőzött. Más városokban ez a szám 5-600. A versenyek expo szerűek, tehát úgy jönnek az emberek, mint például egy piacra vásárolni. Mi fix vendéggel dolgozunk, mert nekünk ez versenyre megy. A relatíve kis létszám ellenére erősebb színvonal jött össze. Az első helyen végzett grafikák viszont annyival magasabb színvonalat jelentettek, hogy teljesen megérdemeltek.
– Mi alapján értékelnek?
– Pontosan nem ismerem, mert nem nézem meg az értékelő lapot. Izgulok és ha sikerül, akkor ezt szeretem ennyivel lezárni. Nyilván valamilyen szinten azért tudom a szempontokat. Nézik az anatómiát, miként használod. Az izomcsoportok felépítését, magát a test egészét. Milyen technikai háttér van benne? Mennyire élesek, kontúrosak azok a részek, amelyek hangsúlyosak, miként tudjuk összekapcsolni a részeket, mert hiába jó mindegyik rész külön, külön. Java részt a test használatát értékelik, mennyire ügyesen használod. Természetesen minden ember más felépítésű és nekünk ebben otthon kell lenni a technikával együtt.
– A technikában van hátrányunk az amerikaival szemben?
– Megítélésem szerint az amerikai tetoválók százalékos arányban sokkal rosszabbak, mint az európaiak.
Az európaiak közül nagyon keresettek akár külföldi munkavégzése, vagy versenyzésre a lengyel, a magyar és az orosz tetoválók.
Ebből a három országból jönnek ki százalékosan a legjobb tetoválók. Más országokban is vannak nagyon jók, amit egy magyar sem tud lekövetni, de általánosságban az említetteket keresik a legjobban.
– Távol-keleti „hadszintér?
– Nem nagyon láttam még. Talán egy, kettőt az online térben, vagy versenyen. Németországban láttam egyetlen egyszer Japán tetoválót és soha többet. Ők is biztosan nagyon ügyesek. Talán a reklám hiánya, vagy a tradicionális berögződések, a zártság lehet az oka. Nem akarnak kifelé mutatkozni. Információm szerint sok helyen tilos a tetoválás. Zug helyeken, pincékben készítik. A régi világ hagyatéka miatt is lehet. Japánban tetoválással közfürdőbe sem léphetsz be.
– Mi azért nyitottabbak vagyunk ilyen szempontból is.
– Talán egyszer arra is elmozdulva nagy tapasztalat lehetne és megváltozna a véleményem.
– Büszkeséged, legjobb munkád?
– Aki ilyennel foglalkozik, annak mindig az aznapi legjobb munka jeleneti a legjobbat. Ha este nem is, de másnap már biztosan tudja, mit rontott el. Természetesen vannak kedvenc munkák, amit már másnap tudtam, miként csinálnám másként. Tehát mindig tudnék javítani. Nyilván, ez nem egy festmény, ahol húzok rá még egy színt. Tudok belejavítani, de hát ezért szép, ezért fejlődünk, hogy felismerjük, mit rontottunk el. Persze ezek olyan hibák, amit egy laikus, vagy vendég nem fog észrevenni. Inkább a mi szemünket bántja.
– Ebből élsz most, ez a fő állásod. Meddig lehet csinálni?
– Szerintem még messze van a vége. Nagyjából olyan 45-50 éves korig. Nem is a szem fog elsőként elromlani, ha megfelelő fények mellett dolgozunk. Softboxok, led sorok segítségével ez megoldható. Inkább a finommotorikus reflexek és a hozzá tartozó izmok fognak elfáradni az 50 éves kor környékére. Nagyon ritkán találkozni olyan tetoválókkal, akik 50+ és még dolgoznak.
– Mekkora anyagi befektetés tetováló műhelyt összehozni?
– Nagyon, nagyon drága „sport”. Ahogy például a fényképezés, ez is viszonylag költséges. Én mindenért megküzdöttem, ami ebben a szalonban látszik. Közel tízmilliós beruházás volt a nyolc év alatt.
– Üzenet, akiket ez érdekel?
– A legfontosabb a nagy alázat. Én nem tanultam rajzolni, festeni, nem voltam képzőművészetin de még csak egy középiskolai rajzoktatáson is úgy ültem, hogy inkább csak aludtam. Persze jó, ha van alapképzés, de nem feltétlenül erre kell fókuszálni, hogy jaj, nincs rajzos hátterem. Az alázat a lényeg. Hangsúlyozom, nem fog menni rögtön! Borzasztóan nehéz új technikákat tanulni. Nem áll rá az ember agya. Amennyiben oda tudunk ülni minden nap, akkor menni fog. Tanulni, tanulni! Nem a könyvet bújni, mert ez nem az a szakma.
Klics Bence nagy szorgalommal és alázattal elérte álmát, hogy azzal foglalkozzon, abból éljen, amit szeret csinálni. Ugyanilyen sok munkával, agilitással talán példa lehet mások számára.
