Amerikában is díjazták a mezőfalvi tetováló tehetségét

Klics Bence emberi bőrre „karcolt” képei, figurái nemzetközi szinten is kivívták az elismerést. Egy amerikai versenyen elért ötödik helyezés apropóján beszélgettünk vele a mezőfalvi tetováló szalonjában.

Klics Bence mezőfalvi fiatalember díjakat hozott haza amerikai tetováló versenyről

Foto: Horváth László -duol.hu

Tetováló versenyen több díjat is megnyert

A kis épületről Mezőfalván a Piac téri kápolnával szemben, nem is gondolná az arra járó, milyen különleges csodavilág rejtőzik benne. A trafik melletti bejárat fodrászatra nyílik, az emeleten azonban egy teljesen más alkotóműhely tárul elénk. Ez a 25 éves Klics Bence rezidenciája, ahol végtelenül kedvesen fogadta érdeklődésünket tetováló munkája iránt.

– Eredetileg általános gépésznek végeztem a Széchenyiben Székesfehérváron – kezdte a bemutatkozást Bence. Már itt az utolsó évben próbáltam tanulgatni a tetoválást, de én innen még elmentem rendszer üzemeltető informatikára tanulni. Ugyanebben a két évben elvégeztem egy pár napos photoshop képzést, valamint magántanárnál tanultam 3D grafikát. Ezeket filmekhez, számítógépes alkalmazásokhoz használják.

– A családból volt valaki, aki a művészettel, a rajzolással foglalkozott?

– Senki! Sőt, egyáltalán nem volt bennem, hogy ezt most én megtanulnám. Viszont szerettem rajzolni még úgy is, hogy nem tudtam a technikákat. Ismerőssel találkozva jött az érzés, én a tetoválással szeretnék foglalkozni. A tanulási években már két-három dologgal foglalkoztam és ez maradt meg.

– Akkor ez egy belső késztetéssel indult?

– Érdekes, egyáltalán nem volt bennem, hogy én emberekkel foglalkozzak, csak bedurrant nálam ez az igény.

– A 3D rajzolásról bővebben mesélnél?

– Hároméves projektet jelentett az életemben. Nem mondanám, hogy kitanultam, hiszen ez folyamatosan változik, fejlődik, megújul. Az alapok azonban mélyen megmaradtak.

Klics Bence (középen) amerikai vendégekkel

Foto: Bence

– Biztosan találkoztál olyanokkal, akik úgymond kenik, vágják a szakmát.

– Volt is, meg nem is. Szeretem magam tesztelgetni, határokat húzni. Nyilván az elején izgulós mindenkinek, mégiscsak emberekkel foglalkozunk, bőrrel, ráadásul maradandót. Én még azok közé tartozom, akik úgy kezdték el ezt a dolgot, hogy két opció közül választhattak. Vagy disznóbőrön, vagy barátokon, haverokon, meg akik vállalták, azokon próbálják ki magukat. Az első kuncsaftjaim a mai napig nem engedték, hogy eltakarjam az első tetoválásukat, mert az nekik emlék. Ma már másként tanulják a szakmát. Nekem is van tanulóm, ők műbőrökön, szilikonon tanulnak. Így lehet elsajátítani a szakmát, amikor már emberi bőrön kell bizonyítani, akkor az elfogadható képet mutasson.