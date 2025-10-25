október 25., szombat

Kispaostag

1 órája

Szuper hangulatú vásárban kalandozhatunk szombaton

Újra kinyitja kapuit a kisapostagi piac. Október 25-én 14 -17 óráig termelői és kézműves vásár lesz a halloween jegyében. A megszokott kínálat ennek megfelelő tematikával bővül majd.

Horváth László

A termelői és kézműves vásár alkalmával megcsodálhatjuk Ilona Varga epoxigyantából az alkalomra készített figuráit. Természetesen vásárolhatunk is belőle. Nem maradunk le a zöldséges felhozatalról sem. Ez utóbbit Homó István tárja a vásárlóközönség elé. Lesz még az Avandor Silk Art asztalnál bonbon és apró csokoládé vásárolható. 

Kisapostagon mindig csoda dolgokat tallálhatunk a termelői és kézműves vásár alkalmával

 Megtekinthetjük a Smaragdfarm kínálatát. Minden, ami levendula stílusban. Szörpök, mézek, tinktúrák és cseppek formájában. Szintén kiváló nézelődni valót találhatunk magunknak a Tiab alkotóműhely portékáinál. Kóstolhatunk a tökfaragás mellett ínycsiklandó füstölt és sütnivaló kolbászt. Az édesszájúak megkóstolhatják a húzott házi rétest. Ezeken kívül még számos kézműves csodaportéka és ízlelni való lesz a termelői és kézműves vásár területén. A vásár mellett aktív foglalkozásokra is jelentkezhetünk. Ilyen lesz például a tökfaragás a gyerekeknek. Erre az időre kinyitják a kultúrtermet, így itt, védett helyen lesz a tökfaragás ! Terner Istvánné ajánlott fel tököket, ha ez a "készlet" elfogy, nála lehet még venni. Kisebb késeket, a jelöléshez filctollat tudnak biztosítani a szervezők, viszont kérik, hogy minden gyermek mellett végig legyen ott egy szülő ! 

Kisapostagon mindig találunk különlegességet  gasztronómia világából

Kkét újdonságot, hogy most először lesz lángosos is és először  jön hozzánk a zakuszkakészítő Csodás Borkánka 

Kipróbálhatjuk magunkat egy súlytippelős játékban is az ErőSchili Labor asztalánál. A lényege, hogy egy dobozba teszek tárgyakat. Ennek a doboznak kell megtippelni a súlyát úgy, hogy nem lehet megfogni és azt sem mondjuk el, hogy mi van benne. 4 órakor lemérjük és aki a legközelebb tippelt a lemért súlyhoz, az nyert. Nyereménye 5 db kézműves tárgy, amit a piac kiállítói válogatnak össze.

Érdemes tehát kijönni a kisapostagi termelői és kézműves vásárba, mert nemcsak remek dolgokat vásárolhatunk, hanem közben kitűnően érezhetjük magunkat.

