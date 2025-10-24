48 perce
Figyelem: mérgező összetevő rejtőzik a mesefigurás termékekben
Ha otthon van ilyen termék, ne használja tovább! Újabb termékvisszahívást jelentettek.
A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást jelentett be. A hatóság szerint ftalát szabadult ki egyes tengeres tematikájú tányéralátétekből, amelyek Németországból érkeztek Magyarországra – írta társlapunk a haon.hu.
Termékvisszahívás: milyen kockázatot jelenthet ez a termék?
- Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét
- Cikkszám: 38131030/02
- Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás
Az érintett vállalkozás, az MMXH Lakberendezési Kft., az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók védelme érdekében azonnal visszahívta a kifogásolt terméket. A ftalátok ipari lágyítószerek, amelyek hosszú távon felszabadulhatnak a műanyagokból, és a hormonrendszert, valamint a szaporítóképességet károsíthatják. Kérik, hogy aki ilyen tányéralátétet vásárolt, ne használja tovább, és a terméket vigye vissza.
Teljes cikk itt olvasható.
Nemrég visszahívott veszélyes termékek
Nemrég számoltunk be arról is, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívás keretében a Böllér-Ker Kft. visszahívta az Oregánó morzsolt fűszert, míg a Müller Drogéria Magyarország Bt. a Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g-os bébiételre rendelt el visszahívást idegen anyaggal történő szennyeződés miatt.
Azonnal ellenőrizze! Ez a termék veszélyes lehet a gyermekekre!
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!