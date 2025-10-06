Veszély! Fémdarab a termékben – ne fogyassza!

A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miszerint egy Kínában gyártott „folyami rákfarok” termékben fémdarabokat találtak, ezért termékvisszahívás indult. Az érintett árucikk egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott – írta társlapunk a bama.hu.

Fémdarabok a rákfarokban – termékvisszahívás indult.

Forrás: NKFH

Melyik tétel került termékvisszahívásra?

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

Minőségét megőrzi: 30/06/2026

Kiszerelés: 1 kg

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írta az NKFH hivatalos weboldalán.

A hatóság a visszahívás teljes folyamatát ellenőrzi a begyűjtéstől egészen a megsemmisítésig. Emellett az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.

