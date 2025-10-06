14 perce
Veszély! Fémdarab a termékben – ne fogyassza!
A Fogyasztóvédelem gyorsan lépett egy népszerű élelmiszer ügyében, miután idegen anyagot fedeztek fel a termékben, és a részletekről hivatalos honlapjukon tájékoztatták a lakosságot.
A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miszerint egy Kínában gyártott „folyami rákfarok” termékben fémdarabokat találtak, ezért termékvisszahívás indult. Az érintett árucikk egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott – írta társlapunk a bama.hu.
Melyik tétel került termékvisszahívásra?
- A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- Minőségét megőrzi: 30/06/2026
- Kiszerelés: 1 kg
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
- írta az NKFH hivatalos weboldalán.
A hatóság a visszahívás teljes folyamatát ellenőrzi a begyűjtéstől egészen a megsemmisítésig. Emellett az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el.
Teljes cikk itt olvasható.