Veszély

1 órája

Azonnali termékvisszahívás: ne használja ezt a fűszert!

Ezt a jól ismert és kedvelt fűszert ne használja ételkészítéshez! Termékvisszahívást rendeltek el vele kapcsolatban.

Duol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívás keretében a Böllér-Ker Kft. visszahívja egyik saját termékét, az Oregánó morzsolt fűszert – írta társlapunk a baon.hu.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás morzsolt oregánó miatt: olívalevelek kerültek a fűszerbe.
Forrás: Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

A termékvisszahívás oka

A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, ezért a forgalmazó visszahívta a terméket. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve biztosította a termék forgalomból történő kivonását, miközben a hatóság nyomon követi a visszahívott tételek sorsát.

Az érintett termék adatai

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

Teljes cikk itt olvasható.

Nemrég arról számoltunk be, hogy a Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g-os bébiételben idegen anyag jelenlétét észlelték.

 

