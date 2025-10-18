1 órája
Azonnali termékvisszahívás: ne használja ezt a fűszert!
Ezt a jól ismert és kedvelt fűszert ne használja ételkészítéshez! Termékvisszahívást rendeltek el vele kapcsolatban.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívás keretében a Böllér-Ker Kft. visszahívja egyik saját termékét, az Oregánó morzsolt fűszert – írta társlapunk a baon.hu.
A termékvisszahívás oka
A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, ezért a forgalmazó visszahívta a terméket. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve biztosította a termék forgalomból történő kivonását, miközben a hatóság nyomon követi a visszahívott tételek sorsát.
Az érintett termék adatai
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
Teljes cikk itt olvasható.
Nemrég arról számoltunk be, hogy a Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g-os bébiételben idegen anyag jelenlétét észlelték.
Azonnal ellenőrizze! Ez a termék veszélyes lehet a gyermekekre!