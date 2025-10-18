Azonnali termékvisszahívás: ne használja ezt a fűszert!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívás keretében a Böllér-Ker Kft. visszahívja egyik saját termékét, az Oregánó morzsolt fűszert – írta társlapunk a baon.hu.

Termékvisszahívás morzsolt oregánó miatt: olívalevelek kerültek a fűszerbe.

Forrás: Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldala

A termékvisszahívás oka

A morzsolt oregánóban olívalevelet találtak, ezért a forgalmazó visszahívta a terméket. A Böllér-Ker Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve biztosította a termék forgalomból történő kivonását, miközben a hatóság nyomon követi a visszahívott tételek sorsát.

Az érintett termék adatai

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

