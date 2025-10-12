Azonnal ellenőrizze! Ez a termék veszélyes lehet a gyermekekre!

A Müller Drogéria Magyarország Bt. termékvisszahívást rendelt el a Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g-os bébiételre, mivel a termékben idegen anyaggal történő szennyeződést észleltek, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos tájékoztatásából – írta társlapunk a boon.hu.

A Himmeltau bébiételt idegen anyag miatt a Müller Drogéria forgalomból kivonta; a termékvisszahívás során a vásárlók visszajuttathatják a terméket.

Forrás: nkfh.gov.hu

A Müller Drogéria Magyarország Bt., a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket: kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból, és gondoskodott a fogyasztóktól történő visszagyűjtéséről. A Hatóság folyamatosan nyomon követi a vállalat által tett lépéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását).

A termékvisszahívás az alábbi bébiételt érinti:

Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

Márka: Himmeltau

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

Tétel azonosító: RA25006601

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag

A Hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező terméket vásárolták, és az még náluk van, ne fogyasszák el.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy Kínában gyártott „folyami rákfarok” termékben fémdarabokat találtak, ezért elindult a termékvisszahívása.