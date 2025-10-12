1 órája
Azonnal ellenőrizze! Ez a termék veszélyes lehet a gyermekekre!
A gyermekgrízben idegen anyagot találtak, ezért a termék visszahívását azonnal megkezdték.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. termékvisszahívást rendelt el a Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g-os bébiételre, mivel a termékben idegen anyaggal történő szennyeződést észleltek, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos tájékoztatásából – írta társlapunk a boon.hu.
A Müller Drogéria Magyarország Bt., a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket: kivonta a kifogásolt tételt a forgalomból, és gondoskodott a fogyasztóktól történő visszagyűjtéséről. A Hatóság folyamatosan nyomon követi a vállalat által tett lépéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását).
A termékvisszahívás az alábbi bébiételt érinti:
- Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
- Márka: Himmeltau
- Kiszerelés: 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
- Tétel azonosító: RA25006601
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag
A Hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező terméket vásárolták, és az még náluk van, ne fogyasszák el.
