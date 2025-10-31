1 órája
Figyelem! Ezt az ásványvizet azonnal visszahívták, ne fogyassza el!
A fogyasztóvédelem egy népszerű ásványvizet vetetett le a boltok polcairól – ne igya meg az érintett terméket!
Termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során – írta társlapunk a baon.hu.
Az alábbi terméket érinti a termékvisszahívás:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a forgalmazó együttműködik a hatósággal, és gondoskodott a hibás termék kivonásáról, és a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Ftalát miatt rendeltek el visszahívást
Nemrég számoltunk be arról, hogy a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást jelentett be. A hatóság közlése szerint ftalát szabadult ki egyes, tengeres tematikájú tányéralátétekből, amelyek Németországból érkeztek Magyarországra.
Figyelem: mérgező összetevő rejtőzik a mesefigurás termékekben
