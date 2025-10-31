október 31., péntek

Veszély

1 órája

Figyelem! Ezt az ásványvizet azonnal visszahívták, ne fogyassza el!

Címkék#ásványvíz#veszély#Nemzeti Kereskedelmi-és Fogyasztóvédelmi Hatóság#Auchan Kedvenc Primavera#termékvisszahívás

A fogyasztóvédelem egy népszerű ásványvizet vetetett le a boltok polcairól – ne igya meg az érintett terméket!

Duol.hu

Termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során – írta társlapunk a baon.hu.

termékvisszahívás
Mikrobiológiai eltérés miatt termékvisszahívás indult az Auchan Kedvenc Primavera ásványvízre. A terméket nem szabad meginni.
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Az alábbi terméket érinti a termékvisszahívás:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a forgalmazó együttműködik a hatósággal, és gondoskodott a hibás termék kivonásáról, és a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Ftalát miatt rendeltek el visszahívást

Nemrég számoltunk be arról, hogy a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást jelentett be. A hatóság közlése szerint ftalát szabadult ki egyes, tengeres tematikájú tányéralátétekből, amelyek Németországból érkeztek Magyarországra.

 

