Figyelem! Ezt az ásványvizet azonnal visszahívták, ne fogyassza el!

Termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során – írta társlapunk a baon.hu.

Mikrobiológiai eltérés miatt termékvisszahívás indult az Auchan Kedvenc Primavera ásványvízre. A terméket nem szabad meginni.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Az alábbi terméket érinti a termékvisszahívás:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a forgalmazó együttműködik a hatósággal, és gondoskodott a hibás termék kivonásáról, és a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Teljes cikk itt olvasható.

Ftalát miatt rendeltek el visszahívást

Nemrég számoltunk be arról, hogy a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást jelentett be. A hatóság közlése szerint ftalát szabadult ki egyes, tengeres tematikájú tányéralátétekből, amelyek Németországból érkeztek Magyarországra.