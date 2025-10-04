Veszélyben a kakasok, át kell állítani a kukorékolást?

Valószínűleg a kakasok genetikai kódolása nem fog sikerülni háztáji módszerekkel, így továbbra is a megszokott időben eresztik ki a hangjukat. Az óraállítást azonban az idén sem kerülhetjük el, hiába folyik már évek óta vita a létjogosultságáról. Joggal fogalmazódik meg mindenkiben, az ősz beköszönte után, mikor kezdődik a téli időszámítás? Nos a 2025-ös az eddig megszokottól eltérően korábban, október 26-án, vasárnap. Tehát ekkor kell átállítani az időmérő szerkezeteket hajnali három óráról kettőre, már amennyiben azok ezt maguktól nem teszik meg. Ilyenek például a digitális eszközeink, mint a számítógépek, vagy az okosórák. Ráadásul az idei állítás napja beleesik az iskolai őszi szünet idejébe, így könnyebb lehet az átállás.

Téli időszámítás átállításánál egy órával többet alhatunk

Fotó: Horváth László - duol.hu

Téli időszámítás - legyen vagy ne legyen?

Magyarországon 1996-os évtől kezdődően használjuk a jelenlegi formában a nyári időszámítást. Azóta minden év március utolsó vasárnapján tekerjük előre egy órával az órákat, igazítjuk a napi menetrendünket. Ősszel, október utolsó vasárnapján visszatérünk az eredeti téli időszámításra és vissza kell állítanunk egy órával. Csak érdekesség, hogy ez utóbbi időpont nem esik egybe a csillagászati ősszel, ami 2025-ben szeptember 22-re esett. Ekkor volt az őszi nap-éj egyenlőség (20.19 perc). A 2025-ös csillagászati tél december 21-én kezdődik a téli napfordulóval. A csillagászati tavasz beköszöntére pedig 2026. március 26-án számíthatunk.

Az óraátállítás a létezése óta vitát generál. Szakemberek pró és kontra támasztják alá érveléseiket. Kíváncsiak vagyunk, olvasóinknak mi a véleménye óraállítás ügyében?