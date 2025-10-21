Kemény fagyok és enyhe idő: az AI előrejelzése a télről

A téli időjárás alakulását több tényező is befolyásolja, például a La Niña jelenség és a polar vortex állapota. Ha a sarki légörvény gyengül, a hideg levegő könnyebben leér Európába, így Magyarországra is. Az idei szibériai korai hóréteg pedig szintén a hidegebb téli hónapokat segítheti elő – írta társlapunk a feol.hu.

Téli időjárás Magyarországon: az AI szerint változékony tél várható, enyhébb karácsony, havas január és kemény fagyok februárban.

Fotó: Varga Zsófia

Mire számíthatunk a téli időjárás terén?

Karácsony körül általában enyhébb, változékony idő várható, esővel és átmeneti havazással, de tartós hótakaró ritkán alakul ki. A nappali hőmérsékletek +1 és +4 °C között, éjszaka gyenge fagyok lehetnek.

Januárban viszont több hidegbetörés várható, a hőmérséklet gyakran fagypont körül alakul, és havas napok is előfordulhatnak. Éjszakánként akár −10 °C alatti hideg sem kizárt, a tartós hótakaró főként a hegyvidéki és északi területeken alakulhat ki.

Februárban a tél utoljára mutathatja erejét: −15 °C körüli éjszakák és intenzív havazás is előfordulhat, majd a hónap végén enyhülés kezdődhet.

Összességében a 2025–2026-os tél nem lesz extrém hideg, de nem is kíméletes: havazás, fagy és hullámzó időjárás jellemzi majd, a legkeményebb periódus január és február fordulóján várható.

Tavaly karácsony környékén Dunaújvárosban ugyan többször is havazott, az ünnepi időszak során azonban a táj már nem maradt fehér. Idén még reménykedhetünk az igazi fehér karácsonyban.