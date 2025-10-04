október 4., szombat

Téli idő, korai kukorékolás – időzavarban a kakasok!

Duol.hu

Veszélyben a kakasok, át kell állítani a kukorékolást?

Az óraátállítás az idén biztosan velünk marad. A téli és a nyári időszámítás szükségességéről, vagy elhagyásáról még nem született döntés, csak viták vannak róla egész Európában.

Beiktatták a drogambulancia vezetőjét, átadták a felépülők felújított házát

Kettős ünnepet tartott az MRE Újváros Drogambulancia, hálaadó istentiszteleten erősítették meg Zsámbok Lili intézményvezetői megbízását, illetve átadaták a felújított házat, ahol a felépülő szenvedélybetegek lakhatnak.

A szakértő elmondja: ezek a lehetőségek és a buktatók a 3 százalékos hitel felvételénél

Eltelt egy hónap a 3%-os támogatott lakhatási hitel bevezetése óta. De valójában már az Otthon Start Program már a bejelentése óta foglalkoztatja az ingatlan tulajdonosokat és a lakást keresőket. A program lehetőséget jelent nagyon sokaknak, azonban nem árt körültekintőnek lenni.

Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett

Karambolozott szerdán délután két személyautó az M6-os sztráda Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár térségében, a 83. és a 84. kilométer között. A helyszínre három helyről érkeztek tűzoltók, illetve mentőhelikopter is.

Daruk, hegesztők és munkaverseny – a város, amely országos mozgalmat indított

A Szakszervezetek XVIII. Kongresszusán elhangzott felhívásból országos mozgalom lett, amelynek gyökerei Sztálinvárosban voltak. Dunaújváros régen az iparosodás jelképének számított, ahol a kohó és a lakások egyszerre épültek.

