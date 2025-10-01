1 órája
Indul a távfűtési szezon: így kérhetünk pótfűtést Dunaújvárosban
Hivatalosan szeptember 15-én veszi kezdetét a fűtési szezon, a DVG Zrt. pedig már megkezdte a rendszerek felkészítését a hideg hónapokra. A távfűtés elindulása előtt fontos, hogy a lakók néhány apró, de hasznos szabályt betartsanak, hogy a fűtés zökkenőmentesen működjön.
A fűtési időszakot a 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet határozza meg: hivatalosan szeptember 15-én indul és a következő év május 15-ig tart. Ettől a naptól a távfűtési rendszereknek készen kell állniuk a bekapcsolásra - áll a DVG Zrt. közleményében.
Fontos tudnivalók a távfűtés indulásával kapcsolatban
A távfűtés szeptember 15. és október 15. között nem automatikusan indul, hanem az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:
- ha a napi átlaghőmérséklet 10 °C alá süllyed,
- vagy két egymást követő napon 12 °C alatt marad,
- illetve ha a közös képviselő írásban kéri a pótfűtést a DVG Zrt.-től.
Mit tegyünk a radiátorokkal?
A társasházi lakóknak érdemes a radiátorszelepeket 5-ös állásba tekerni, ez elősegíti a rendszer légtelenítését, és elkerülhető vele a zúgás vagy csörgés a fűtés beindításakor. Radiátorcserére és nagyobb karbantartásokra ebben az időszakban már csak korlátozottan van lehetőség.
Hogyan igényelhető a pótfűtés?
A pótfűtést a közös képviselőnek kell kérnie, az alábbi elérhetőségeken:
- [email protected]
- Postai úton: DVG Zrt. Titkárság – 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Műszaki hibabejelentés
Ha problémát tapasztalunk a fűtéssel kapcsolatban, a DVG Zrt. műszaki ügyelete a nap 24 órájában hívható a következő számokon:
📞 06-20/367-4025 vagy 06-25/551-448.
Fontos: a lakáson belüli hibákért a társasház karbantartója felel, róla a közös képviselő adhat információt.
Tavasszal a fűtési szezon végén ujra igényelhető lesz majd a pótfűtés.