október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

1 órája

Indul a távfűtési szezon: így kérhetünk pótfűtést Dunaújvárosban

Címkék#DVG Zrt Titkárság#ügyelet#távfűtés#átlaghőmérséklet

Hivatalosan szeptember 15-én veszi kezdetét a fűtési szezon, a DVG Zrt. pedig már megkezdte a rendszerek felkészítését a hideg hónapokra. A távfűtés elindulása előtt fontos, hogy a lakók néhány apró, de hasznos szabályt betartsanak, hogy a fűtés zökkenőmentesen működjön.

Duol.hu

A fűtési időszakot a 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet határozza meg: hivatalosan szeptember 15-én indul és a következő év május 15-ig tart. Ettől a naptól a távfűtési rendszereknek készen kell állniuk a bekapcsolásra - áll a DVG Zrt. közleményében.

távfűtés
Hamarosan mindenhol bekapcsolják a távfűtést
Fotó: Pesti Tamás

Fontos tudnivalók a távfűtés indulásával kapcsolatban

A távfűtés szeptember 15. és október 15. között nem automatikusan indul, hanem az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

  • ha a napi átlaghőmérséklet 10 °C alá süllyed,
  • vagy két egymást követő napon 12 °C alatt marad,
  • illetve ha a közös képviselő írásban kéri a pótfűtést a DVG Zrt.-től.

Mit tegyünk a radiátorokkal?

A társasházi lakóknak érdemes a radiátorszelepeket 5-ös állásba tekerni, ez elősegíti a rendszer légtelenítését, és elkerülhető vele a zúgás vagy csörgés a fűtés beindításakor. Radiátorcserére és nagyobb karbantartásokra ebben az időszakban már csak korlátozottan van lehetőség.

Hogyan igényelhető a pótfűtés?

A pótfűtést a közös képviselőnek kell kérnie, az alábbi elérhetőségeken:

  • [email protected]
  • Postai úton: DVG Zrt. Titkárság – 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Műszaki hibabejelentés

Ha problémát tapasztalunk a fűtéssel kapcsolatban, a DVG Zrt. műszaki ügyelete a nap 24 órájában hívható a következő számokon:
📞 06-20/367-4025 vagy 06-25/551-448.
Fontos: a lakáson belüli hibákért a társasház karbantartója felel, róla a közös képviselő adhat információt.

Tavasszal a fűtési szezon végén ujra igényelhető lesz majd a pótfűtés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu