Új mozgásprogram indul Rácalmáson – gyógyító és erősítő mozdulatok minden héten
Új, energizáló program indul a Rácalmási Művelődési Házban: a Nia tánc foglalkozások mindenkit szeretettel várnak. A november 4-től induló tánckurzus Rácalmáson kombinálja a modern táncot, jazz-t és Duncan táncot, miközben a résztvevők gyógyító és harcművészeti mozdulatokkal ismerkedhetnek meg.
Mozgás, zene és harmónia találkozik a Rácalmási Művelődési Házban november 4-től, keddenként 9:00 és 10:00 között, amikor is elindul a Nia tánc foglalkozás. A Nia nem csupán egy táncforma: a koreográfiákban ötvöződik a modern tánc, a jazz és a Duncan tánc, miközben a mozdulatok a test és az idegrendszer harmonizálására is fókuszálnak. Ilyen lesz a tánckurzus Rácalmáson!
Tánckurzus Rácalmáson – erőt, koordinációt és örömöt adó mozdulatok
A foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a gyógyító művészeti elemekkel, a Feldenkrais-módszerrel, az Alexander-technika alapjaival és a jógával, amelyek segítenek a testtudat fejlesztésében és a mozgáskoordináció javításában. Emellett a Nia koreográfiákban harcművészeti elemek is helyet kapnak – a Tai Chi, taekwondo és aikido mozdulatai erőt, pontosságot és koncentrációt adnak a mozgásnak.
A Nia tánc gyakorlása nemcsak a testet, hanem a légző- és keringési rendszert is erősíti, miközben a kreatív és dinamikus mozdulatok örömteli élményt nyújtanak minden résztvevőnek.
Kreatív őszi program Rácalmáson
További izgalmas programok várják az érdeklődőket, ugyanis október 30-án őszi kézműves játszóházzal készülnek a gyerekeknek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol a kicsik kreatív alkotásokkal és közösségi élményekkel tölthetik majd a napot.
