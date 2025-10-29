Új mozgásprogram indul Rácalmáson – gyógyító és erősítő mozdulatok minden héten

Mozgás, zene és harmónia találkozik a Rácalmási Művelődési Házban november 4-től, keddenként 9:00 és 10:00 között, amikor is elindul a Nia tánc foglalkozás. A Nia nem csupán egy táncforma: a koreográfiákban ötvöződik a modern tánc, a jazz és a Duncan tánc, miközben a mozdulatok a test és az idegrendszer harmonizálására is fókuszálnak. Ilyen lesz a tánckurzus Rácalmáson!

A tánckurzus Rácalmáson különleges élményt kínál: kreatív koreográfiákon keresztül segít felfedezni a mozgás szabadságát.

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Tánckurzus Rácalmáson – erőt, koordinációt és örömöt adó mozdulatok

A foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a gyógyító művészeti elemekkel, a Feldenkrais-módszerrel, az Alexander-technika alapjaival és a jógával, amelyek segítenek a testtudat fejlesztésében és a mozgáskoordináció javításában. Emellett a Nia koreográfiákban harcművészeti elemek is helyet kapnak – a Tai Chi, taekwondo és aikido mozdulatai erőt, pontosságot és koncentrációt adnak a mozgásnak.

A Nia tánc gyakorlása nemcsak a testet, hanem a légző- és keringési rendszert is erősíti, miközben a kreatív és dinamikus mozdulatok örömteli élményt nyújtanak minden résztvevőnek.

Kreatív őszi program Rácalmáson

További izgalmas programok várják az érdeklődőket, ugyanis október 30-án őszi kézműves játszóházzal készülnek a gyerekeknek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol a kicsik kreatív alkotásokkal és közösségi élményekkel tölthetik majd a napot.