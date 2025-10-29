Tájékoztatott az önkormányzat a falevelek elszállításáról

Az ingatlanok elé átlátszó zsákokban kihelyezett leveleket a levélhullási időszak végén, november végén vagy december elején szállítják el a lakóházas övezetekből - adta hírül közösségi oldalán rácalmás város önkormányzata. A város kéri a lakókat, hogy a zsákokba kizárólag falevelet helyezzenek, más típusú hulladékot ne. Az önkormányzat emellett javasolja, hogy aki teheti, komposztálással hasznosítsa a leveleket, ezzel is segítve a környezet védelmét és a hulladék mennyiségének csökkentését.