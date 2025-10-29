Rácalmás
2 órája
Tájékoztatott az önkormányzat a falevelek elszállításáról
A település önkormányzata idén is gondoskodik a lehullott falevelek elszállításáról – tájékoztatták a lakosságot.
Az ingatlanok elé átlátszó zsákokban kihelyezett leveleket a levélhullási időszak végén, november végén vagy december elején szállítják el a lakóházas övezetekből - adta hírül közösségi oldalán rácalmás város önkormányzata. A város kéri a lakókat, hogy a zsákokba kizárólag falevelet helyezzenek, más típusú hulladékot ne. Az önkormányzat emellett javasolja, hogy aki teheti, komposztálással hasznosítsa a leveleket, ezzel is segítve a környezet védelmét és a hulladék mennyiségének csökkentését.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre