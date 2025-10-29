október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rácalmás

2 órája

Tájékoztatott az önkormányzat a falevelek elszállításáról

Címkék#rácalmás#falevél#hulladék

A település önkormányzata idén is gondoskodik a lehullott falevelek elszállításáról – tájékoztatták a lakosságot.

Duol.hu

Az ingatlanok elé átlátszó zsákokban kihelyezett leveleket a levélhullási időszak végén, november végén vagy december elején szállítják el a lakóházas övezetekből - adta hírül közösségi oldalán rácalmás város önkormányzata. A város kéri a lakókat, hogy a zsákokba kizárólag falevelet helyezzenek, más típusú hulladékot ne. Az önkormányzat emellett javasolja, hogy aki teheti, komposztálással hasznosítsa a leveleket, ezzel is segítve a környezet védelmét és a hulladék mennyiségének csökkentését.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu