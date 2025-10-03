Fontos tudnivalók: így működik mostantól a TAJ-kártya!

Az idei évben több fontos változás is életbe lépett a társadalombiztosítási rendszerben. Az egészségügyi szolgáltatási járulék emelkedett, az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei módosultak, és megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulék. Ezek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik. Az orvosi ellátás biztosításához a szakértők javasolják a TAJ-kártya érvényességének ellenőrzését – írta társlapunk a baon.hu.

A TAJ-kártya érvényessége elengedhetetlen az orvosi vizsgálatokhoz.

Forrás: Shutterstock

TAJ-kártya: érvényesség, jogosultság és költségek

Az orvosnál, a kórházban és a gyógyszertárban is figyelmeztetés jelenik meg a rendszerben, ha a TAJ-kártya nem érvényes. Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapon működik, így érvényes TAJ-kártyát a dolgozók, nyugdíjasok és diákok kapnak. Akik egyik kategóriába sem tartoznak, baleset vagy betegség esetén könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek.

Az Ügyfélkapun keresztül bárki könnyen ellenőrizheti, hogy rendezett-e a biztosítási jogviszonya, és szükség esetén a NAV is segítséget nyújt.

Mindenki jogosult sürgősségi ellátásra és alapvető vizsgálatokra biztosítás nélkül is, de a teljes eredményekhez csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a szükséges feltételeket.

A TAJ-kártya érvényességének biztosítása költséges dolog. Aki nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, annak

naponta 390 forintot,

havonta mintegy 11 800 forintot kell befizetnie.

Anyagi nehézségek esetén szociális alapon kérhető a járulék rendezése, de érvényes TAJ nélkül a gyógyszereket csak teljes áron írják fel, ami pluszkiadást jelent.

Teljes cikk itt olvasható.