október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Fontos tudnivalók: így működik mostantól a TAJ-kártya!

Címkék#orvos#baleset#NAV#kórház#taj kártya#ellátás

Komoly problémát okozhat, ha valakinek nincs érvényes társadalombiztosítási jogviszonya. Mivel több változás is történt az utóbbi időben, érdemes orvoshoz fordulás előtt ellenőrizi a TAJ-kártya érvényességét.

Duol.hu

Az idei évben több fontos változás is életbe lépett a társadalombiztosítási rendszerben. Az egészségügyi szolgáltatási járulék emelkedett, az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei módosultak, és megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulék. Ezek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik. Az orvosi ellátás biztosításához a szakértők javasolják a TAJ-kártya érvényességének ellenőrzését – írta társlapunk a baon.hu.

TAJ-kártya
A TAJ-kártya érvényessége elengedhetetlen az orvosi vizsgálatokhoz.
Forrás: Shutterstock

TAJ-kártya: érvényesség, jogosultság és költségek

Az orvosnál, a kórházban és a gyógyszertárban is figyelmeztetés jelenik meg a rendszerben, ha a TAJ-kártya nem érvényes. Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapon működik, így érvényes TAJ-kártyát a dolgozók, nyugdíjasok és diákok kapnak. Akik egyik kategóriába sem tartoznak, baleset vagy betegség esetén könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhetnek.
Az Ügyfélkapun keresztül bárki könnyen ellenőrizheti, hogy rendezett-e a biztosítási jogviszonya, és szükség esetén a NAV is segítséget nyújt.
Mindenki jogosult sürgősségi ellátásra és alapvető vizsgálatokra biztosítás nélkül is, de a teljes eredményekhez csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a szükséges feltételeket.

A TAJ-kártya érvényességének biztosítása költséges dolog. Aki nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, annak 

  • naponta 390 forintot, 
  • havonta mintegy 11 800 forintot kell befizetnie. 

Anyagi nehézségek esetén szociális alapon kérhető a járulék rendezése, de érvényes TAJ nélkül a gyógyszereket csak teljes áron írják fel, ami pluszkiadást jelent.

Teljes cikk itt olvasható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu