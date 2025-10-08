október 8., szerda

Remek rendezvény

1 órája

Telt házas falusi bál zárta az előszállási felvonulást – egész nap szólt a zene (képgalériával, videóval)

Címkék#Előszállás#szüreti felvonulás#Kanik Péter

Rekord létszámmal gyűltek össze az előszállásiak, hogy megtartsák a szokásos szüreti felvonulásukat, és persze este a fergeteges hangulatú báljukat hétvégén.

Balogh Tamás

Egy szüreti felvonulást és szüreti bált mindenütt a világon alapos előkészítés előzi meg. Az ebben járatosak a fontosabb dolgokat a mi vidékünkön akár február derekán is papírra tudnák vetni, de az időjárást illetően már sokkal nagyobb a kihívás. Az utóbbi időszak szeszélyeit sikerrel, talán szó szerinti Esőtánccal tették rendbe, hiszen ahogy az egész környékünkön ott is ragyogó napos (persze igazi őszies hőmérsékletű) időjárás fogadta kegyeibe a népviseletben öltözött felvonulókat. Hittünk is meg nem is a szemünknek, de arra tippeltünk, hogy ennyien talán még soha vették nyakukba a falu utcáit. Baj nélkül, széles jókedvükben, a falu lakóinak nagy örömére teljesítették a sok állomást érintő túrájukat.

szüreti felvonulás
Szüreti felvonulás Előszálláson: az indulás előtti pillanatok 
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Szüreti felvonulás és bál: rulez

A részletekről Kanik Pétertől, a falu polgármesterétől érdeklődtem, aki a teljes távon felügyelte és irányította az eseményeket. Az első szavam hozzá a gratulációé volt.

– Köszönjük szépen! Többes számban mondom itt a záró állomáson, mert ez nem az én érdemem, hanem azé a fantasztikus közösségé, akikkel összefogtunk a mai sikerünk érdekében. Féltem tőle, de így együtt mindent megoldottunk. Kemény munka volt a szervezés is, de egy szuper rendezvény kerekedett belőle. Már pénteken is nagyüzemi módon dolgoztunk az előszállási Ifjúsági Egyesülettel és más külső segítőnkkel összefogva. Volt dolgunk bőven. Feldíszítettük a termeket, asztalokkal rendeztük be, amit már akkor meg is terítettünk. Az eseménynek nagy segítsége volt az önkormányzat, az ő eszközeikkel és a sátraikkal építettük ki a külső, szabadtéri konyhánkat, ahol a finom vacsorát készítették. 

– Melyik munkád volt az idegőrlőbb: a felkészülés, hogy minden rendben legyen vagy az, hogy balesetmentesen haza hozzad őket?
– Én azt mondom, hogy mindkettő nagyon fontos pillére ennek a rendezvénynek.

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Az egész falu híres arról, hogy remek vendéglátók várják a felvonulókat!
– Ez már hagyománnyá vált és évek óta példásan működik. Az idén tizenhét helyen rakták ki az asztalokat, rá a sok finomságot és jó szívvel vártak bennünket. Nagyon köszönjük, az Isten tartsa meg a jó szokásukat!

Szüreti felvonulás- és bál Előszálláson

Fotók: Balogh Tamás

– Óriási a létszám!
– Igen, nagy sok lovas, fogat és táncos sorakozott föl erre az alkalomra. Mindannyian fölkészülten érkeztek és valószínűleg ezért, szerencsére balesetmentesen zártuk a felvonulásunkat. Ezt a sok embert, este vacsorára vártuk, amit a helyi Hagyományőrző Klub tagjai készítettek el, az Ifjúsági Szervezet tagjai pedig a felszolgálást vállalták magukra. Természetesen a civil mulatni vágyókat is szívesen láttuk, de szombatra már telt házunk lett.Ez persze öröm és bánat is egyszerre. Napközben, majdnem nyolc órán át a Haverok zenekar kísért bennünket, akik egy lovas kocsi fedélzetén rendezkedtek be. A báli zenét pedig a híres Szamaras zenekar játszotta – óriási hangulatot teremtve!

Telt ház a szüreti bálon
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– A forgalomirányítás is komoly feladat volt?
– Főképp azért, mert a településen halad keresztül a nagy forgalmú balatoni út. Ezért a helyi, a nagykarácsonyi és a daruszentmiklósi polgárőrök közös munkával biztosították. Előszállás polgármestereként minden segítőnknek szeretnék köszönetet mondani a zökkenőmentes lebonyolításért!

 

