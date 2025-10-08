október 8., szerda

Tudomány

1 órája

Nagy kerek sajt, de mégsem ehetjük meg - mi az?

Címkék#holdfázisok#égi jelenség#telihold

Olykor van miért felnézni és tekintetünket az ég felé irányítani. Szuper jelenség - fogalmazhatunk így is az őszi szuperhold megjelenésével.

Horváth László

Szuperhold ragyogta be az égboltot. Van, hogy sárgában virít. Van, hogy narancsvörösben pompázik. Máskor vakítóan fehér és volt már kék is. Nem, nem találós kérdés cikkünk témája, hanem a Hold, melyet október 7-én ismét megcsodálhattunk szuperhold formájában.

szuperhold
Szuperhold ragyogott az égen 
Foto: Horváth László - duol.hu

A szuperhold csodás égi jelenség

A szuperhold elnevezés a köznyelvben terjedt el, mert ilyenkor a telihold időpontja egybe esik a Hold Föld körüli pályájának legközelebbi pontjával és jóval nagyobbnak, fényesebbnek tűnik. Akár 14 százalékkal nagyobb és 30 százalékkal fényesebb is lehet. Az emberi szem azonban csak ritkán tudja megkülönböztetni az átlagos teliholdtól, így az asztrológiai ismeretekbe kapaszkodhatunk, ha mélyebben is meg akarjuk ismerni a jelenséget. 

szuperhold
Óriási valóságában is megcsodálhattuk a szuperhold jelenséget
Foto: Horváth László - duol.hu

A szuperholdat az idén ősszel háromszor is láthatjuk. Elsőként október 7-én, melyet arató, vagy szüreti holdnak is neveznek. November 5-én hód holdként, decemberben 5-én pedig hideg holdként figyelhető meg az égbolton. Dunaújváros és a környező települések ablakaiból is jól látható volt, bár helyenként egy kis felhősödés zavarhatta az élményt. A fotósok azonban biztosan lesben állnak ilyenkor, hiszen mindig hálás téma ez az égi jelenség.

Rácalmáson este hét órakor így látszott a Hold

Foto: Rácz Lambada József - Rácalmás

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
