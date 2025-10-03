október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy slágerek és nagy nevek

45 perce

Történelmi pillanat a Sztárban Sztárban: először együtt a legjobb tizenkettő

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#mezőny#énekes

Igazi időutazás és sztárdömping ígérkezik vasárnap este. A Sztárban Sztár mezőnyének legjobb tizenkét versenyzője először áll egyszerre színpadra, és Horváth Tamás egy legendás slágerrel készül.

Duol.hu

Izgalmas estére készülhetnek a nézők, hiszen vasárnap először áll színpadra együtt a Sztárban Sztár All Stars TOP12-es mezőnye. Az idei évadban már eddig is számos meglepetés és emlékezetes átalakulás született, de a verseny igazi tétje csak most kezdődik: a legjobb tizenkettő közül kerül majd ki a legsokoldalúbb előadó. Lássuk, mi vár ránk a Sztárban Sztár vasárnapi adásában!

sztárban sztár
Sztárban Sztár: most kezdődik az igazi küzdelem
Forrás: TV2

Először lép együtt színpadra a TOP12

A színpadra lépő énekesek mind egy-egy világsztárt idéznek meg: Dér Heni Pink, Janicsák Veca az Evanescence, Nótár Mary Szandi mellett lép fel, Péterffy Lili Lelle Pitbullként, Szandi Lisa Minelliként, Freddie az AC/DC frontembereként, Horváth Tamás az A-ha legendás énekeseként, Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussosként, Vásáry André a HIM világát hozza el, Vastag Csaba Horváth Pista bőrébe bújik, Vavra Bence Anastaciaként, míg Veréb Tomi Harry Styles slágerével készül.

A vasárnapi show során a nézők a TV2 Play applikációban vagy emelt díjas telefonszámon szavazhatnak kedvenceikre. Az este végén először kiderül, ki az, aki a zsűri és a közönség voksai alapján automatikusan továbbjut. Ezután egy újabb szavazási körben a nézők döntenek arról, kik kerülnek a veszélyzónába, majd az utolsó percekben szintén a szavazatok határozzák meg, melyik versenyzőnek kell búcsúznia a műsortól.

Horváth Tamásnak is szurkolhatunk a Sztárban Sztár All Starsban

A közönség természetesen Horváth Tamásra is kíváncsi, aki a múlt héten Axl Rose-t, majd a magyar rappert, Desh-t formálta meg. Most azonban újabb ikonikus alakításra készül: közösségi oldalán jelentette be, hogy ezúttal a ’80-as évek egyik legnagyobb popsztárját, Morten Harketet, az A-ha frontemberét hozza el a színpadra.

A Take On Me című világsláger a korszak egyik legismertebb dala, így nem kis feladat vár az énekesre. Rajongói már most lázban égnek, és sokan kíváncsiak, hogyan birkózik meg Tamás a legendás norvég énekes különleges hangjával és karizmatikus stílusával.

Minden adott tehát ahhoz, hogy a vasárnapi adás a szezon egyik legemlékezetesebb estéje legyen: először lép együtt színpadra a legjobb tizenkettő, és közben Horváth Tamás is újabb legendát idéz meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu