Történelmi pillanat a Sztárban Sztárban: először együtt a legjobb tizenkettő

Izgalmas estére készülhetnek a nézők, hiszen vasárnap először áll színpadra együtt a Sztárban Sztár All Stars TOP12-es mezőnye. Az idei évadban már eddig is számos meglepetés és emlékezetes átalakulás született, de a verseny igazi tétje csak most kezdődik: a legjobb tizenkettő közül kerül majd ki a legsokoldalúbb előadó. Lássuk, mi vár ránk a Sztárban Sztár vasárnapi adásában!

Sztárban Sztár: most kezdődik az igazi küzdelem

Forrás: TV2

Először lép együtt színpadra a TOP12

A színpadra lépő énekesek mind egy-egy világsztárt idéznek meg: Dér Heni Pink, Janicsák Veca az Evanescence, Nótár Mary Szandi mellett lép fel, Péterffy Lili Lelle Pitbullként, Szandi Lisa Minelliként, Freddie az AC/DC frontembereként, Horváth Tamás az A-ha legendás énekeseként, Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussosként, Vásáry André a HIM világát hozza el, Vastag Csaba Horváth Pista bőrébe bújik, Vavra Bence Anastaciaként, míg Veréb Tomi Harry Styles slágerével készül.

A vasárnapi show során a nézők a TV2 Play applikációban vagy emelt díjas telefonszámon szavazhatnak kedvenceikre. Az este végén először kiderül, ki az, aki a zsűri és a közönség voksai alapján automatikusan továbbjut. Ezután egy újabb szavazási körben a nézők döntenek arról, kik kerülnek a veszélyzónába, majd az utolsó percekben szintén a szavazatok határozzák meg, melyik versenyzőnek kell búcsúznia a műsortól.

Horváth Tamásnak is szurkolhatunk a Sztárban Sztár All Starsban

A közönség természetesen Horváth Tamásra is kíváncsi, aki a múlt héten Axl Rose-t, majd a magyar rappert, Desh-t formálta meg. Most azonban újabb ikonikus alakításra készül: közösségi oldalán jelentette be, hogy ezúttal a ’80-as évek egyik legnagyobb popsztárját, Morten Harketet, az A-ha frontemberét hozza el a színpadra.

A Take On Me című világsláger a korszak egyik legismertebb dala, így nem kis feladat vár az énekesre. Rajongói már most lázban égnek, és sokan kíváncsiak, hogyan birkózik meg Tamás a legendás norvég énekes különleges hangjával és karizmatikus stílusával.

Minden adott tehát ahhoz, hogy a vasárnapi adás a szezon egyik legemlékezetesebb estéje legyen: először lép együtt színpadra a legjobb tizenkettő, és közben Horváth Tamás is újabb legendát idéz meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán.