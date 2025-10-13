A-HA után Jason Derulo – Horváth Tamás újra bizonyította, miért imádja az ország

Hatodik élő showjához érkezett a műsor és ismét forró hangulatot hozott a vasárnap este a TV2-n. Till Attila sportos hasonlattal vezette fel az adást: „a Sztárban Sztár All Stars válogatott 11 klasszisa lép ma pályára” – mondta, utalva arra, hogy az este fellépőinek száma bizony egy futballcsapatot idézett.

Horváth Tamás nyerte a hatodik élő show-t a Sztárban Sztár All Stars-ban

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

A sort Freddie nyitotta, aki múlt héten az első helyet zsebelte be. Ezúttal a Gipsy Kings frontemberének bőrébe bújva egy igazi mediterrán bulihangulatot teremtett a színpadon. Őt követte Vastag Csaba, aki Ganxsta Zolee-ként rappelt a közönségnek – füst, baseball sapka, és persze kemény flow minden mennyiségben.

A harmadik fellépő, Vásáry André ezúttal a The Greatest Showman musicalből hozott egy különleges, érzelmes produkciót: Loren Allred dalát énekelte el, és ismét bebizonyította, mennyire sokoldalú előadó.

Horváth Tamás felrobbantotta a Sztárban Sztár All Stars színpadát

És ekkor jött az este fűszere – szó szerint és átvitt értelemben is: Horváth Tamás, Dunaújváros büszkesége! Az előző adásban az A-HA legendás frontemberét, Morten Harketet idézte meg, most pedig újabb nagy feladat várt rá: Jason Derulo bőrébe bújt. Már a színpadra lépése előtt elárulta, hogy ahogy a nagymama húslevese sem jó a só nélkül, úgy a műsor sem lenne teljes nélküle. „Nekem sóval kell meghintenem a színpadot” – mondta, és tartotta is a szavát. Forró, energikus produkciójával felrobbantotta a stúdiót, a zsűri pedig egy emberként dicsérte.

Lékai-Kiss Ramóna szerint ő adta a legkompaktabb átalakulást, Stohl András pedig kijelentette: „Ez ma Horváth Tamás estéje volt.” Nem is csoda, hogy megszületett az évad első 40 pontos produkciója!

A só után jött a hab a tortán – további fergeteges átalakulásokkal

A hangulatot ezután Mészáros Árpád Zsolt vitte tovább, aki Psy-ként a legendás Gangnam Style-lal mozgatta meg a közönséget, - a rekeszizmokat mindenképpen. A show következő fellépője Szandi volt, aki ezúttal Bangó Margit bőrébe bújva hozta el a cigányzene királynőjének hangulatát.

Vavra Bence a The Rasmus frontemberét, Lauri Ylönent idézte meg, igazi rockos energiával, míg Dér Heni egy merész váltással Komár Lászlóként lépett színpadra. A francia sanzonokat kedvelőknek pedig Péterffy Lili Lelle kedveskedett, aki Barbara Pravi szerepében, franciául énekelt – nem kis kihívás, de magabiztosan vette az akadályt.