3 órája
A-HA után Jason Derulo – Horváth Tamás újra bizonyította, miért imádja az ország
Forróság, ritmus, és egy csipetnyi „só” – így lehetne jellemezni a vasárnapi adást. A Sztárban Sztár hatodik élő show-jában Horváth Tamás volt az este igazi fűszere, aki 40 pontos teljesítménnyel vette át a vezetést a mezőnyben.
Hatodik élő showjához érkezett a műsor és ismét forró hangulatot hozott a vasárnap este a TV2-n. Till Attila sportos hasonlattal vezette fel az adást: „a Sztárban Sztár All Stars válogatott 11 klasszisa lép ma pályára” – mondta, utalva arra, hogy az este fellépőinek száma bizony egy futballcsapatot idézett.
A sort Freddie nyitotta, aki múlt héten az első helyet zsebelte be. Ezúttal a Gipsy Kings frontemberének bőrébe bújva egy igazi mediterrán bulihangulatot teremtett a színpadon. Őt követte Vastag Csaba, aki Ganxsta Zolee-ként rappelt a közönségnek – füst, baseball sapka, és persze kemény flow minden mennyiségben.
A harmadik fellépő, Vásáry André ezúttal a The Greatest Showman musicalből hozott egy különleges, érzelmes produkciót: Loren Allred dalát énekelte el, és ismét bebizonyította, mennyire sokoldalú előadó.
Horváth Tamás felrobbantotta a Sztárban Sztár All Stars színpadát
És ekkor jött az este fűszere – szó szerint és átvitt értelemben is: Horváth Tamás, Dunaújváros büszkesége! Az előző adásban az A-HA legendás frontemberét, Morten Harketet idézte meg, most pedig újabb nagy feladat várt rá: Jason Derulo bőrébe bújt. Már a színpadra lépése előtt elárulta, hogy ahogy a nagymama húslevese sem jó a só nélkül, úgy a műsor sem lenne teljes nélküle. „Nekem sóval kell meghintenem a színpadot” – mondta, és tartotta is a szavát. Forró, energikus produkciójával felrobbantotta a stúdiót, a zsűri pedig egy emberként dicsérte.
Lékai-Kiss Ramóna szerint ő adta a legkompaktabb átalakulást, Stohl András pedig kijelentette: „Ez ma Horváth Tamás estéje volt.” Nem is csoda, hogy megszületett az évad első 40 pontos produkciója!
A só után jött a hab a tortán – további fergeteges átalakulásokkal
A hangulatot ezután Mészáros Árpád Zsolt vitte tovább, aki Psy-ként a legendás Gangnam Style-lal mozgatta meg a közönséget, - a rekeszizmokat mindenképpen. A show következő fellépője Szandi volt, aki ezúttal Bangó Margit bőrébe bújva hozta el a cigányzene királynőjének hangulatát.
Vavra Bence a The Rasmus frontemberét, Lauri Ylönent idézte meg, igazi rockos energiával, míg Dér Heni egy merész váltással Komár Lászlóként lépett színpadra. A francia sanzonokat kedvelőknek pedig Péterffy Lili Lelle kedveskedett, aki Barbara Pravi szerepében, franciául énekelt – nem kis kihívás, de magabiztosan vette az akadályt.
Veréb Tomi ezúttal Szulák Andreát keltette életre, eleganciával és humorral, majd zárásként jött az est utolsó versenyzője, Nótár Mary, aki új terepre merészkedett: Luciano Pavarottiként lépett a színpadra, és operát énekelt – nem mindennapi látvány és hangzás volt!
Az est végén összesítették a szavazatokat: Horváth Tamás végzett az élen, ezzel bebiztosítva helyét a következő show-ban. A két utolsó helyen Vásáry André és Vastag Csaba végeztek, közülük pedig a villámszavazás döntött – a nézők szavazatai alapján ezúttal Vásáry André búcsúzott a Sztárban Sztár All Starstól.
Drámai fordulat a Sztárban Sztár All Starsban: egy versenyző búcsúzott
Történelmi pillanat a Sztárban Sztárban: először együtt a legjobb tizenkettő