Drámai fordulat a Sztárban Sztár All Starsban: egy versenyző búcsúzott
Izgalmas produkciók és látványos átalakulások jellemezték a vasárnapi estét. A Sztárban Sztár All Stars nézői szavazatai alapján egy versenyző búcsúzni kényszerült.
A show legjobb tizenkettő versenyzője vasárnap este ismét bizonyította, hogy nincs két egyforma előadás. A nézők szavazatai és a zsűri pontjai most is döntöttek, és egy versenyző elbúcsúzott a műsortól. Most pedig lássuk milyen volt a Sztárban Sztár All Stars tegnapi esti adása!
Sztárban Sztár All Stars – Ikonikus előadások a színpadon
„Induljon a show, ahol senki sem az, akinek látszik!” – ezzel a felhívással nyitotta a műsort Till Attila, a Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője, majd bemutatta a zsűrit: Lékai-Kiss Ramónát, Liptai Claudiát, Hajós Andrást és Stohl Andrást. Az új szabályok szerint a versenyzők ezentúl egyesével lépnek színpadra, a zsűri 1–10-ig pontoz, a közönség pedig applikáción és emelt díjas hívásokon keresztül szavaz. A nap végén a pontok és voksok összesítése döntött a győztesről, majd egy újabb villámszavazás során valaki búcsúzott.
Az est Péterffy Lili Lelle Pitbull-produkciójával, a Fireball című dallal indult. Őt követően Dér Heni Pinkként a Just Give Me a Reason-nel ejtette ámulatba a közönséget, szó szerint a levegőben lógva. Freddie Brian Johnson bőrébe bújva az AC/DC You Shook Me All Night Long című slágerével érkezett, majd Veréb Tomi Harry Stylest idézte az As It Was-szal. Szandi Liza Minnellit formálta meg a New York, New York-kal, Mészáros Árpád Zsolt pedig Demis Roussost a Goodbye, My Love, Goodbye-dal.
Horváth Tamás: "Azt gondolom, hogy ez a dal nagyon sunyi"
Ezután Horváth Tamás lépett színpadra, aki A-HA frontemberét, Morten Harketet idézte meg. „Igazi hullámvasút volt a múlt hét, hiszen Axl Rose-ként elég mélyre kerültem a zsűri szerint. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ennyire nem tetszik nekik a produkcióm. Nehéz volt, de hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megtanultam, hogy a megfelelési kényszert le kell vetkőzni” – mesélte. Hozzátette, hogy a dal technikailag rendkívül kihívó volt, a karaktert és a klipes koreográfiát teljesen át kellett élnie. A zsűri elismerte a kitartását, Hajós András humorosan megjegyezte, hogy „ebben volt minden, a fiatal Donald Trumptól Vágási Feriig”. Stohl András szerint, időnként alig hallatszott az ének, Liptai Claudia pedig kiemelte, hogy a produkció komoly vállalás volt. A pontszámok alapján Tamás 34 pontot kapott, a lista végére került.
Az est folyamán Vastag Csaba Horváth Pistaként a mulatós világot hozta el, közben a zsűrit is táncra perdítve. Vásáry André a HIM frontembere, Ville Valo bőrébe bújva a Wicked Game-et adta elő, Nótár Mary Szandi karakterét formálta meg, Vavra Bence pedig Anastacia ikonikus Paid My Dues-át vitte színpadra.
A vége nem várt izgalmakat hozott
A nap győztese Freddie lett, biztosítva helyét a következő fordulóban. A búcsúzó versenyző Janicsák Veca lett, miután Vásáry André és ő kapta a legkevesebb szavazatot, és a nézők végül Vecától búcsúztak.
Jövő vasárnap újra színpadra áll Nótár Mary, Freddie, Vásáry André, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Horváth Tamás, Péterffy Lili Lelle, Mészáros Árpád Zsolt, Vastag Csaba és Szandi.
