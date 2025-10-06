Drámai fordulat a Sztárban Sztár All Starsban: egy versenyző búcsúzott

A show legjobb tizenkettő versenyzője vasárnap este ismét bizonyította, hogy nincs két egyforma előadás. A nézők szavazatai és a zsűri pontjai most is döntöttek, és egy versenyző elbúcsúzott a műsortól. Most pedig lássuk milyen volt a Sztárban Sztár All Stars tegnapi esti adása!

Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Starsban

Fotó: Máté Krisztián

Sztárban Sztár All Stars – Ikonikus előadások a színpadon

„Induljon a show, ahol senki sem az, akinek látszik!” – ezzel a felhívással nyitotta a műsort Till Attila, a Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője, majd bemutatta a zsűrit: Lékai-Kiss Ramónát, Liptai Claudiát, Hajós Andrást és Stohl Andrást. Az új szabályok szerint a versenyzők ezentúl egyesével lépnek színpadra, a zsűri 1–10-ig pontoz, a közönség pedig applikáción és emelt díjas hívásokon keresztül szavaz. A nap végén a pontok és voksok összesítése döntött a győztesről, majd egy újabb villámszavazás során valaki búcsúzott.

Az est Péterffy Lili Lelle Pitbull-produkciójával, a Fireball című dallal indult. Őt követően Dér Heni Pinkként a Just Give Me a Reason-nel ejtette ámulatba a közönséget, szó szerint a levegőben lógva. Freddie Brian Johnson bőrébe bújva az AC/DC You Shook Me All Night Long című slágerével érkezett, majd Veréb Tomi Harry Stylest idézte az As It Was-szal. Szandi Liza Minnellit formálta meg a New York, New York-kal, Mészáros Árpád Zsolt pedig Demis Roussost a Goodbye, My Love, Goodbye-dal.

Horváth Tamás: "Azt gondolom, hogy ez a dal nagyon sunyi"

Ezután Horváth Tamás lépett színpadra, aki A-HA frontemberét, Morten Harketet idézte meg. „Igazi hullámvasút volt a múlt hét, hiszen Axl Rose-ként elég mélyre kerültem a zsűri szerint. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ennyire nem tetszik nekik a produkcióm. Nehéz volt, de hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megtanultam, hogy a megfelelési kényszert le kell vetkőzni” – mesélte. Hozzátette, hogy a dal technikailag rendkívül kihívó volt, a karaktert és a klipes koreográfiát teljesen át kellett élnie. A zsűri elismerte a kitartását, Hajós András humorosan megjegyezte, hogy „ebben volt minden, a fiatal Donald Trumptól Vágási Feriig”. Stohl András szerint, időnként alig hallatszott az ének, Liptai Claudia pedig kiemelte, hogy a produkció komoly vállalás volt. A pontszámok alapján Tamás 34 pontot kapott, a lista végére került.