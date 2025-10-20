Lady Gaga, Ding-Dong és dunaújvárosi Eminem – ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars legújabb adása

Vasárnap este ismét az ország legnagyobb házibuliját hozta el a TV2. A Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában tíz versenyző bújt világsztárok bőrébe, és hozta a tőlük megszokott – vagy épp meglepően új – formát.

Horváth Tamás megérkezett – a Sztárban Sztár All Stars színpadán Eminemként tarolt

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Tíz versenyző, tíz ikonikus előadás

Az estét Szandi nyitotta, aki Lady Gaga bőrébe bújva két dalt is előadott az énekesnő legutóbbi albumáról – az Abracadabra és a Judas szólt tőle, látványos, energiával teli kezdést adva az adásnak. Őt követte Veréb Tamás, aki a Hair című musical sztárját, Treat Williamst formálta meg – nem is akárhogy, hiszen a zsűri állva tapsolt neki, és egyhangúlag imádta az előadást.

A jó hangulatot aztán Mészáros Árpád Zsolt próbálta továbbvinni, ám Joe Cockerként már megosztóbb visszajelzéseket kapott. A zsűrit inkább a külső hasonlóság győzte meg – Liptai Claudia viccesen meg is jegyezte, hogy egyszerre emlékeztette Joe Cockerre és az „ír Mikulásra”.

Freddie sem úszta meg a vegyes kritikákat: Csonka András klasszikus Ding-Dongját adta elő, amit az eredeti előadó is figyelemmel kísért. Csonka András a műsor után be is jelentkezett, és arra kérte a nézőket, hogy szavazzanak Freddiere.

A színpadot viszont szó szerint felrobbantotta Péterffy Lili Lelle, aki a Papa Roach frontemberét idézte meg elképesztő intenzitással. A zsűritagok alig jutottak szóhoz, Stohl Adrás teljesen ámulatba ejtve szólt a produkcióról: szinte elhitte, hogy az énekesnő valóban így zenél, és alig tudta elképzelni, honnan jött ez a hörgés.

Nem volt könnyű dolga Nótár Marynek sem: az előző héten még Pavarottiként kápráztatta el a közönséget, most viszont Mary Zsuzsiként kellett helyt állnia. Liptai szerint a dal szövege „bugyuta, de óriási éneklést kíván”, amit Mary sikerrel oldott meg.

A legérzelmesebb pillanatokat Vastag Csaba hozta el, aki Presser Gáborként állt színpadra. A produkció közben Liptai Claudiának elcsuklott a hangja: elmondta, hogy a zongoránál ülő Vastag mozdulataiban néhai férjét, Gesztesi Károlyt látta viszont – „két embert idézett meg egyszerre” – mondta meghatottan.