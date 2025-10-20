október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megható pillanatok és őrületes átváltozások

2 órája

Lady Gaga, Ding-Dong és dunaújvárosi Eminem – ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars legújabb adása

Címkék#műsor#Eminem#Sztárban Sztár All Stars#Horváth Tamás

Ismét sztároktól volt hangos a vasárnap este, és nem akármilyen átváltozásoknak lehettünk tanúi. A Sztárban Sztár hetedik élő show-jában Horváth Tamás bebizonyította, hogy bármilyen stílusban képes nagyot villantani – még rapben is.

Varga Zsófia
Lady Gaga, Ding-Dong és dunaújvárosi Eminem – ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars legújabb adása

Horváth Tamás most Eminemként tündökölt a Sztárban Sztár All Starsban

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Vasárnap este ismét az ország legnagyobb házibuliját hozta el a TV2.  A Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában tíz versenyző bújt világsztárok bőrébe, és hozta a tőlük megszokott – vagy épp meglepően új – formát.

Sztárban Sztár
Horváth Tamás megérkezett – a Sztárban Sztár All Stars színpadán Eminemként tarolt
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Tíz versenyző, tíz ikonikus előadás

Az estét Szandi nyitotta, aki Lady Gaga bőrébe bújva két dalt is előadott az énekesnő legutóbbi albumáról – az Abracadabra és a Judas szólt tőle, látványos, energiával teli kezdést adva az adásnak. Őt követte Veréb Tamás, aki a Hair című musical sztárját, Treat Williamst formálta meg – nem is akárhogy, hiszen a zsűri állva tapsolt neki, és egyhangúlag imádta az előadást.

A jó hangulatot aztán Mészáros Árpád Zsolt próbálta továbbvinni, ám Joe Cockerként már megosztóbb visszajelzéseket kapott. A zsűrit inkább a külső hasonlóság győzte meg – Liptai Claudia viccesen meg is jegyezte, hogy egyszerre emlékeztette Joe Cockerre és az „ír Mikulásra”.

Freddie sem úszta meg a vegyes kritikákat: Csonka András klasszikus Ding-Dongját adta elő, amit az eredeti előadó is figyelemmel kísért. Csonka András a műsor után be is jelentkezett, és arra kérte a nézőket, hogy szavazzanak Freddiere.

A színpadot viszont szó szerint felrobbantotta Péterffy Lili Lelle, aki a Papa Roach frontemberét idézte meg elképesztő intenzitással. A zsűritagok alig jutottak szóhoz, Stohl Adrás teljesen ámulatba ejtve szólt a produkcióról: szinte elhitte, hogy az énekesnő valóban így zenél, és alig tudta elképzelni, honnan jött ez a hörgés.

Nem volt könnyű dolga Nótár Marynek sem: az előző héten még Pavarottiként kápráztatta el a közönséget, most viszont Mary Zsuzsiként kellett helyt állnia. Liptai szerint a dal szövege „bugyuta, de óriási éneklést kíván”, amit Mary sikerrel oldott meg.

A legérzelmesebb pillanatokat Vastag Csaba hozta el, aki Presser Gáborként állt színpadra. A produkció közben Liptai Claudiának elcsuklott a hangja: elmondta, hogy a zongoránál ülő Vastag mozdulataiban néhai férjét, Gesztesi Károlyt látta viszont – „két embert idézett meg egyszerre” – mondta meghatottan.

A műsor egyik legviccesebb momentuma Vavra Bencéhez fűződött, aki Tommy Cash bőrébe bújt – annak ellenére, hogy a kisfilmjében bevallotta: korábban nem is hallott róla. (Tommy Cash az idei Eurovízión harmadik helyet szerzett Észtországnak.)

Horváth Tamás ismét bizonyított a Sztárban Sztár All Starsban

És ha már lendület: Horváth Tamás most tényleg megérkezett a műsorba. Előző adásában Jason Deruloként mozgásával hódított, ezúttal viszont a szavaival tarolta le a színpadot – hiszen Eminem bőrébe bújt.
Tamás elmondta, hogy mindig is csodálta a rappert, korunk legnagyobb szövegmágusának tartja, ezért hatalmas kihívás volt számára ez az alakítás. A produkció során nemcsak a ritmust, hanem Eminem laza, mégis szenvedélyes energiáját is sikerült megidéznie. A zsűri és a közönség is imádta, a produkció után pedig röpködtek a poénok – nem is akárhogyan: az est egyik legszórakoztatóbb, legfelszabadultabb perceit hozta el a showba.
„Most érzem igazán, hogy megérkeztem a műsorba” – mondta Horváth Tamás. 

Az este egyik legnagyobb átalakulása Dér Henihez fűződött, aki Christina Aguileraként robbant a színpadra – lehengerlő vokállal és önbizalommal.

A hetedik élő show győztese Vavra Bence lett, aki így automatikusan továbbjutott. A veszélyzónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba kerültek, a nézők pedig végül Árpád Zsoltot juttatták tovább.
A Sztárban Sztár All Stars hetedik adásának végén tehát búcsúznunk kellett Vastag Csabától – de egy biztos: az átváltozások műsora továbbra is tartogat meglepetéseket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu