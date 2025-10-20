2 órája
Lady Gaga, Ding-Dong és dunaújvárosi Eminem – ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars legújabb adása
Ismét sztároktól volt hangos a vasárnap este, és nem akármilyen átváltozásoknak lehettünk tanúi. A Sztárban Sztár hetedik élő show-jában Horváth Tamás bebizonyította, hogy bármilyen stílusban képes nagyot villantani – még rapben is.
Horváth Tamás most Eminemként tündökölt a Sztárban Sztár All Starsban
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala
Vasárnap este ismét az ország legnagyobb házibuliját hozta el a TV2. A Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában tíz versenyző bújt világsztárok bőrébe, és hozta a tőlük megszokott – vagy épp meglepően új – formát.
Tíz versenyző, tíz ikonikus előadás
Az estét Szandi nyitotta, aki Lady Gaga bőrébe bújva két dalt is előadott az énekesnő legutóbbi albumáról – az Abracadabra és a Judas szólt tőle, látványos, energiával teli kezdést adva az adásnak. Őt követte Veréb Tamás, aki a Hair című musical sztárját, Treat Williamst formálta meg – nem is akárhogy, hiszen a zsűri állva tapsolt neki, és egyhangúlag imádta az előadást.
A jó hangulatot aztán Mészáros Árpád Zsolt próbálta továbbvinni, ám Joe Cockerként már megosztóbb visszajelzéseket kapott. A zsűrit inkább a külső hasonlóság győzte meg – Liptai Claudia viccesen meg is jegyezte, hogy egyszerre emlékeztette Joe Cockerre és az „ír Mikulásra”.
Freddie sem úszta meg a vegyes kritikákat: Csonka András klasszikus Ding-Dongját adta elő, amit az eredeti előadó is figyelemmel kísért. Csonka András a műsor után be is jelentkezett, és arra kérte a nézőket, hogy szavazzanak Freddiere.
A színpadot viszont szó szerint felrobbantotta Péterffy Lili Lelle, aki a Papa Roach frontemberét idézte meg elképesztő intenzitással. A zsűritagok alig jutottak szóhoz, Stohl Adrás teljesen ámulatba ejtve szólt a produkcióról: szinte elhitte, hogy az énekesnő valóban így zenél, és alig tudta elképzelni, honnan jött ez a hörgés.
Nem volt könnyű dolga Nótár Marynek sem: az előző héten még Pavarottiként kápráztatta el a közönséget, most viszont Mary Zsuzsiként kellett helyt állnia. Liptai szerint a dal szövege „bugyuta, de óriási éneklést kíván”, amit Mary sikerrel oldott meg.
A legérzelmesebb pillanatokat Vastag Csaba hozta el, aki Presser Gáborként állt színpadra. A produkció közben Liptai Claudiának elcsuklott a hangja: elmondta, hogy a zongoránál ülő Vastag mozdulataiban néhai férjét, Gesztesi Károlyt látta viszont – „két embert idézett meg egyszerre” – mondta meghatottan.
A műsor egyik legviccesebb momentuma Vavra Bencéhez fűződött, aki Tommy Cash bőrébe bújt – annak ellenére, hogy a kisfilmjében bevallotta: korábban nem is hallott róla. (Tommy Cash az idei Eurovízión harmadik helyet szerzett Észtországnak.)
Horváth Tamás ismét bizonyított a Sztárban Sztár All Starsban
És ha már lendület: Horváth Tamás most tényleg megérkezett a műsorba. Előző adásában Jason Deruloként mozgásával hódított, ezúttal viszont a szavaival tarolta le a színpadot – hiszen Eminem bőrébe bújt.
Tamás elmondta, hogy mindig is csodálta a rappert, korunk legnagyobb szövegmágusának tartja, ezért hatalmas kihívás volt számára ez az alakítás. A produkció során nemcsak a ritmust, hanem Eminem laza, mégis szenvedélyes energiáját is sikerült megidéznie. A zsűri és a közönség is imádta, a produkció után pedig röpködtek a poénok – nem is akárhogyan: az est egyik legszórakoztatóbb, legfelszabadultabb perceit hozta el a showba.
„Most érzem igazán, hogy megérkeztem a műsorba” – mondta Horváth Tamás.
Az este egyik legnagyobb átalakulása Dér Henihez fűződött, aki Christina Aguileraként robbant a színpadra – lehengerlő vokállal és önbizalommal.
A hetedik élő show győztese Vavra Bence lett, aki így automatikusan továbbjutott. A veszélyzónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba kerültek, a nézők pedig végül Árpád Zsoltot juttatták tovább.
A Sztárban Sztár All Stars hetedik adásának végén tehát búcsúznunk kellett Vastag Csabától – de egy biztos: az átváltozások műsora továbbra is tartogat meglepetéseket.
A-HA után Jason Derulo – Horváth Tamás újra bizonyította, miért imádja az ország