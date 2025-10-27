1 órája
Sztárban Sztár All Stars – Horváth Tamás hozta a latin tüzet, a spagettit és a tűsarkút is
A vasárnapi Sztárban Sztár adásban ismét minden volt: nevetés, meghatódás, és egy kis ketchupos spagetti is a színpadon. Horváth Tamás most Jennifer Lopez bőrébe bújt – és bebizonyította, hogy még tűsarkúban is lehet pusztítóan jó!
Vasárnap este újabb fordulóval jelentkezett a műsor, ahol a nyolcadik élő adásban a még versenyben lévő kilenc énekes mérkőzött meg az Év legsokoldalúbb előadója címért. Az este során volt, aki meghatotta a közönséget, mások inkább a humorral és a látvánnyal vitték el a show-t – a végén azonban ismét eljött a búcsú pillanata is. Lássuk, milyen volt a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi műsora.
Sztárban Sztár All Stars: újabb forduló, újabb meglepetések
A műsort Dér Heni nyitotta, aki szerint élete egyik legnagyobb kihívása várt rá, hiszen Beyoncé bőrébe kellett bújnia. A produkció lehengerlőre sikerült: a zsűri maximális, 40 ponttal jutalmazta. Másodikként Veréb Tamás állt színpadra, aki Tom Jonesként a régi vágású sármőrök világát hozta vissza. Lékai-Kiss Ramóna szerint annyira hitelesen hozta a karaktert, hogy ha azt mondja, ő írta a She’s a Lady-t, el is hitte volna neki.
Szandi ezúttal az Eurythmics legendás énekesnőjét, Annie Lennoxot formálta meg, és a zsűri elismerően bólogatott. Mészáros Árpád Zsolt, akit a múlt héten a nézők mentettek meg, most Zalatnay Sarolta bőrébe bújt, és szintén 40 pontot kapott. Lékai-Kiss Ramóna mosolyogva jegyezte meg, hogy elhozta a Dáridó-hangulatot! Freddie ezen az estén Andrea Bocelliként állt színpadra, és bár Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna el voltak ragadtatva az átlényegülésétől, Hajós András és Stohl András kevésbé érezték át a produkció hangulatát.
Jennifer Lopez vagy inkább Jennifer Gomez?
A showt tovább fokozta Horváth Tamás, aki ezúttal ismét egy női ikon bőrébe bújt – nem is akárkiéba: a nemrég Budapesten is koncertező Jennifer Lopezébe. Az énekes az előző héten még Eminemként rappelt, most viszont egy teljesen más oldalát kellett megmutatnia: a latin díva tűsarkúját felhúzva igazi popkirálynővé kellett válnia. „Keresem a közös halmazt, csak az a baj, hogy nincs” – jegyezte meg nevetve, amikor megtudta, hogy J.Lo-t kapta. Mint mondta, Lopez minden mozdulatában és hangjában benne van, hogy „díva vagyok”, és minden sora ki van találva.
Az Ain’t Your Mama című dalt adta elő, amelyben a szöveg szerint az énekesnő kiosztja a párját – és a produkció során még ketchupos spagetti is landolt az egyik táncos nyakában, így látványban sem volt hiány. A zsűri egyetértett abban, hogy Horváth Tamás nem csak vicces volt, hanem komolyan vette a feladatot: Stohl András szerint félelmetesen jól hozta a női energiát, és nem paródiát láttak, hanem egy igazi átlényegülést. Horváth Tamás végül mosolyogva summázta az estét: Próbáltam Jennifer Lopez lenni, de Jennifer Gomez lettem.
A múlt héthez hasonlóan Nótár Mary újra magyar énekesnőt kapott: ezúttal Pásztor Annát kellett megformálnia. A Márti dala című szerzemény előadása nagy sikert aratott, a zsűri egyöntetűen dicsérte. Vavra Bence a Billie Eilish – No Time to Die című dalával nyűgözte le a zsűrit, Péterffy Lili Lelle pedig Britney Spears bőrébe bújt, ami igazi kihívásnak bizonyult.
A nézők ismét döntöttek
Miután minden versenyző színpadra lépett, lezárták az első körös szavazást. A nézők döntése alapján Vavra Bence végzett az élen, így ő biztosan továbbjutott. A veszélyzónába ezúttal Veréb Tamás és Péterffy Lili Lelle kerültek, és a közönség szavazatai döntöttek a sorsukról. A verseny végül Péterffy Lili Lelle számára ért véget a Sztárban Sztár All Starsban.
