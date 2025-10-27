Sztárban Sztár All Stars – Horváth Tamás hozta a latin tüzet, a spagettit és a tűsarkút is

Vasárnap este újabb fordulóval jelentkezett a műsor, ahol a nyolcadik élő adásban a még versenyben lévő kilenc énekes mérkőzött meg az Év legsokoldalúbb előadója címért. Az este során volt, aki meghatotta a közönséget, mások inkább a humorral és a látvánnyal vitték el a show-t – a végén azonban ismét eljött a búcsú pillanata is. Lássuk, milyen volt a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi műsora.

Horváth Tamás mindenkit elvarázsolt a Sztárban Sztár All Stars színpadán, amikor a latin díva Jennifer Lopez bőrébe bújt.

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Sztárban Sztár All Stars: újabb forduló, újabb meglepetések

A műsort Dér Heni nyitotta, aki szerint élete egyik legnagyobb kihívása várt rá, hiszen Beyoncé bőrébe kellett bújnia. A produkció lehengerlőre sikerült: a zsűri maximális, 40 ponttal jutalmazta. Másodikként Veréb Tamás állt színpadra, aki Tom Jonesként a régi vágású sármőrök világát hozta vissza. Lékai-Kiss Ramóna szerint annyira hitelesen hozta a karaktert, hogy ha azt mondja, ő írta a She’s a Lady-t, el is hitte volna neki.

Szandi ezúttal az Eurythmics legendás énekesnőjét, Annie Lennoxot formálta meg, és a zsűri elismerően bólogatott. Mészáros Árpád Zsolt, akit a múlt héten a nézők mentettek meg, most Zalatnay Sarolta bőrébe bújt, és szintén 40 pontot kapott. Lékai-Kiss Ramóna mosolyogva jegyezte meg, hogy elhozta a Dáridó-hangulatot! Freddie ezen az estén Andrea Bocelliként állt színpadra, és bár Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna el voltak ragadtatva az átlényegülésétől, Hajós András és Stohl András kevésbé érezték át a produkció hangulatát.

Jennifer Lopez vagy inkább Jennifer Gomez?

A showt tovább fokozta Horváth Tamás, aki ezúttal ismét egy női ikon bőrébe bújt – nem is akárkiéba: a nemrég Budapesten is koncertező Jennifer Lopezébe. Az énekes az előző héten még Eminemként rappelt, most viszont egy teljesen más oldalát kellett megmutatnia: a latin díva tűsarkúját felhúzva igazi popkirálynővé kellett válnia. „Keresem a közös halmazt, csak az a baj, hogy nincs” – jegyezte meg nevetve, amikor megtudta, hogy J.Lo-t kapta. Mint mondta, Lopez minden mozdulatában és hangjában benne van, hogy „díva vagyok”, és minden sora ki van találva.