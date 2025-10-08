Nem felejtik Dr. Molnár László, a „Laci bácsi” örökségét

100 éve, október 8-án született Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola alapító főigazgatója. Emlékét tisztelettel őrzik egykori tanítványai, kollégái és a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaság tagjai, akik munkásságával együtt őrzik azt a szellemiséget, amelyet Laci bácsi hagyott örökül.

Verasztó Sándor, a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaság tagja beszélt lapunknak az eseményről

Emlékek, hagyományok és közösség: a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaság hétvégéje Laci bácsi tiszteletére

Dr. Molnár László neve egyet jelent a Dunaújvárosi Főiskola és a város szellemi alapjainak megteremtésével. Az egykori főigazgató nemcsak az intézmény szakmai fejlődését irányította, hanem Miskolcról hozta magával a selmeci hagyományokat, amelyek a diákélet meghatározó részévé váltak.

E hagyományokat ma is ápolják az utódok – köztük a Sztálinvárosi Leopard asztaltársaság tagjai, akik idén különösen gazdag programsorozattal készülnek az évforduló megünneplésére.

Dr. Molnár László

Három évtizedes közösség, élő hagyományok

A Sztálinvárosi Leopard asztaltársaság 1991-ben alakult, és azóta is aktívan őrzi a selmeci szellemet. A társaság tagjai minden évben több eseményt is rendeznek, hogy ápolják az egykori főigazgató emlékét, de most – a kerek évforduló miatt – egy teljes hétvégét szentelnek ennek.

„Laci bácsinak most lesz a 100. születésnapja, és ennek okán néhány dolgot megteszünk” – fogalmaztak a tagok.

Az egyik legfontosabb kezdeményezés, hogy felújítják és megtisztítják a 2021-ben avatott emléktáblát, amely a főépület előtti parkban található. Az asztaltársaság tagjai közösen gondoskodnak arról, hogy az emlékhely méltó állapotban várja az évfordulót.

Harmincadik bál és tagfelvevő szakest

Az ünnepi hétvége nemcsak megemlékezésekről szól, hanem közösségi eseményekről is. A társaság idén a 30. bálját rendezi meg – bár az asztaltársaság 1991-ben jött létre, néhány bál a járványidőszak alatt elmaradt, így most pótolják azokat.

A jubileumi bálra október 10-én, péntek este kerül sor, a közösség tagjai és meghívott vendégeik részvételével.

Szombaton selmeci szakestet tartanak, amely a hagyományos diákrendezvények szellemiségét követi. Ezúttal tagfelvevő szakest lesz, hiszen új jelöltek csatlakoznak a Sztálinvárosi Leopard asztaltársasághoz – ezzel is biztosítva, hogy a közösség élete tovább éljen.