Nem felejtik Dr. Molnár László, a „Laci bácsi” örökségét
Október 8-án lenne százéves Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola és a Kohó- és Fémipari Technikum alapító főigazgatója. Az évforduló alkalmából a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársasága különleges hétvégével emlékezik meg róla
100 éve, október 8-án született Dr. Molnár László, a Dunaújvárosi Főiskola alapító főigazgatója. Emlékét tisztelettel őrzik egykori tanítványai, kollégái és a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaság tagjai, akik munkásságával együtt őrzik azt a szellemiséget, amelyet Laci bácsi hagyott örökül.
Emlékek, hagyományok és közösség: a Sztálinvárosi Leopárdok asztaltársaság hétvégéje Laci bácsi tiszteletére
Dr. Molnár László neve egyet jelent a Dunaújvárosi Főiskola és a város szellemi alapjainak megteremtésével. Az egykori főigazgató nemcsak az intézmény szakmai fejlődését irányította, hanem Miskolcról hozta magával a selmeci hagyományokat, amelyek a diákélet meghatározó részévé váltak.
E hagyományokat ma is ápolják az utódok – köztük a Sztálinvárosi Leopard asztaltársaság tagjai, akik idén különösen gazdag programsorozattal készülnek az évforduló megünneplésére.
Három évtizedes közösség, élő hagyományok
A Sztálinvárosi Leopard asztaltársaság 1991-ben alakult, és azóta is aktívan őrzi a selmeci szellemet. A társaság tagjai minden évben több eseményt is rendeznek, hogy ápolják az egykori főigazgató emlékét, de most – a kerek évforduló miatt – egy teljes hétvégét szentelnek ennek.
„Laci bácsinak most lesz a 100. születésnapja, és ennek okán néhány dolgot megteszünk” – fogalmaztak a tagok.
Az egyik legfontosabb kezdeményezés, hogy felújítják és megtisztítják a 2021-ben avatott emléktáblát, amely a főépület előtti parkban található. Az asztaltársaság tagjai közösen gondoskodnak arról, hogy az emlékhely méltó állapotban várja az évfordulót.
Harmincadik bál és tagfelvevő szakest
Az ünnepi hétvége nemcsak megemlékezésekről szól, hanem közösségi eseményekről is. A társaság idén a 30. bálját rendezi meg – bár az asztaltársaság 1991-ben jött létre, néhány bál a járványidőszak alatt elmaradt, így most pótolják azokat.
A jubileumi bálra október 10-én, péntek este kerül sor, a közösség tagjai és meghívott vendégeik részvételével.
Szombaton selmeci szakestet tartanak, amely a hagyományos diákrendezvények szellemiségét követi. Ezúttal tagfelvevő szakest lesz, hiszen új jelöltek csatlakoznak a Sztálinvárosi Leopard asztaltársasághoz – ezzel is biztosítva, hogy a közösség élete tovább éljen.
Verasztó Sándor így invitálja a hallgatókat
– A bálra szeretettel várjuk azokat az elsőéves hallgatókat is, akik ebben az évben iratkoztak be a főiskolára, és nyitottak a selmeci hagyományok megismerésére.
Szeretnénk, ha ők is bepillantást nyernének abba a közösségi szellembe és hagyományvilágba, amely évtizedek óta meghatározza az intézmény életét –
talán ez az élmény ihletet vagy motivációt adhat számukra ahhoz, hogy a jövőben ők is aktívan részesei legyenek ennek az értékőrző közösségnek
Vasárnapi megemlékezés és sírgondozás
A hétvége zárásaként vasárnap a társaság tagjai közösen mennek ki a temetőbe, ahol rendbe rakják Dr. Molnár László és felesége, Zsuzsa néni sírját, majd rövid megemlékezést tartanak.
A tagok számára ez nemcsak tiszteletadás, hanem közösségi gesztus is, amelyben egyszerre van jelen a hála, a bajtársiasság és a hagyománytisztelet.
Egy élet, amely maradandót teremtett
Dr. Molnár László öröksége ma is élő része Dunaújváros történetének. Az általa meghonosított selmeci szellem – a szakmai tudás, a bajtársi összetartás és a jókedv egysége – ma is irányt mutat az új generációknak.
A Sztálinvárosi Leopárdok mostani ünnepi hétvégéje nem csupán múltidézés, hanem egy több évtizedes hagyomány megerősítése: annak a közösségi szellemnek a továbbvitele, amelyet Laci bácsi hagyott örökül.
