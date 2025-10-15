1 órája
Itt is megjelent a veszélyes fertőzés, zárlatot rendelt el a hatóság
A borászok, szőlészek előtt ismert mi is volt a filoxéra járvány, amikor a XIX. század végén a szőlőültetvények nagy része kipusztult Magyarországon. Most az ágazatban tevékenykedők újabb szőlőpusztulástól tartanak, a bűnös ezúttal az amerikai szőlőkabóca, vagyis az általa terjesztett fitoplazmás betegség, amely már Dunaföldváron is felütötte a fejét, fertőzött szőlőtőkéket találtak.
Tomolik János szerint nagy a baj
Fotó: duol.hu archív
A szőlőkabóca az országban mindenhol jelen van. Van, ahol egész komoly pusztítást végzett, van, ahol kevésbé veszélyes a helyzet. A Tolnai borvidék - elsősorban Dunaföldvár is környéke - az előbbiek közé tartozik.
Nem véletlen, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a közelmúltban az alábbi közleményt adta ki. „Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) Dunaföldvárra vonatkozóan a szőlő aranyszínű sárgaság fitopalzma okozta fertőzés felszámolására növényegészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozott a fertőzésveszélynek kitett szőlőnövény és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra, valamint az azokon található szőlőültetvényekre és szőlőnövényekre. Amennyiben észlelik a fertőzés jellegzetes tüneteit, úgy kérjük, hogy haladéktalanul értesítsék az Élelmiszerlánc-felügyeletet.”
A szőlőkabóca és a fitoplazma
Hogy milyen komoly a helyzet azt egy dunaföldvári példa is igazolja, ezek szerint az egyik ültetvényen 2 db fertőzött szőlőtőkét találtak, ezért a 2 db tőke körüli, 1 km sugarú körben található területeket, fertőzött területeké jelölték ki.
Megkérdeztük Tomolik János bölcskei borászt, aki a Tolnai borvidék egyik legelismertebb szakembere, hogy tényleg számíthatunk-e olyan katasztrófára, mint amilyen a filoxéra járvány volt.
– Épp most lesz Szekszárdon egy szakmai konferencia a témában. Az egész országot érinti a fitoplazma fertőzés, de különösen fertőzött a Zalai, az Etyeki és a Balatoni borvidék. Sajnos minden szőlőfajta érintett. Ezért nagyon fontos a megelőzés, amelyik tőkén megjelenik a kabóca, azt azonnal ki kell vágni.
A megelőzésnél használhatunk növényvédő szereket, és ragacsos csapdákat is.
A metszőollót is állandóan fertőtleníteni kell, mivel a fertőzést az ollóval az egyik tőkéről a másikra átvihetjük. Sok a parlagon lévő szőlő, ezeken a kabócák áttelelnek. Ha egy ültetvény harminc százalékán megjelenik a fertőzés, akkor az egészet, vagyis a száz százalékot ki kell vágni. Nagy a baj, az biztos! - tudtuk meg a borásztól.
Dunaújváros környékén még az adonyi szőlőhegyen folyik jelentősebb szőlészet, borászat. Az adonyi tapasztalatokról a Duna-menti Szent Orbán Borrend ceremóniamesterével, aki mellesleg a Törley Pezsgőpincészet borásza, Boldog Tamással váltottunk néhány szót: – Mi most ismerkedünk a kialakult helyzettel, Fejér vármegyében eddig nem panaszkodhatunk. Az adonyi szőlőhegyen pár tőkén találtunk fertőzést.
Az a legnagyobb gondunk az, hogy nem tartozunk egyik borvidékhez sem
ezért nem kapunk szakmai anyagokat, nem veszünk részt konferenciákon. Mi most csak figyelünk, és fotók alapján próbáljuk a szőlő állapotát beazonosítani.
Jó tudni!
Fontos! A Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) kiemelt figyelmet fordít a problémára, és részletes tájékoztatást nyújt a szőlősgazdáknak a védekezési lehetőségekről. A Nébih hangsúlyozza, hogy a védekezés közös felelősség. Az amerikai szőlőkabóca elleni időben elvégzett kezelésekkel és a gazdanövények irtásával a betegség terjedését jelentősen visszaszoríthatjuk.
Az érintett területeken a szaktanácsadók, és a hatóságok együttes erőfeszítései biztosíthatják, hogy a betegség ne okozzon további károkat a magyar szőlőtermesztésben.
Szőlőkabóca elleni védelem
A Móri Borvidéken kötelezővé tették a növényvédőszeres kezeléseket, amelyek évente 2-3 alkalommal szükségesek. Fontos, hogy a fertőzött tőkéket mielőbb kivágják és az ültetvényből eltávolítsák, a fás részeket pedig ne darálják vissza a sorok közé. Erről bővebben itt olvashatnak.