október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oda a hazai szőlészet?

40 perce

Itt is megjelent a veszélyes fertőzés, zárlatot rendelt el a hatóság

Címkék#Szent Orbán Borrend#Tolnai borvidék#filoxéra járvány#fertőzés#szőlőkabóca

A borászok, szőlészek előtt ismert mi is volt a filoxéra járvány, amikor a XIX. század végén a szőlőültetvények nagy része kipusztult Magyarországon. Most az ágazatban tevékenykedők újabb szőlőpusztulástól tartanak, a bűnös ezúttal az amerikai szőlőkabóca, vagyis az általa terjesztett fitoplazmás betegség, amely már Dunaföldváron is felütötte a fejét, fertőzött szőlőtőkéket találtak.

Agárdy Csaba
Itt is megjelent a veszélyes fertőzés, zárlatot rendelt el a hatóság

Tomolik János szerint nagy a baj

Fotó: duol.hu archív

A szőlőkabóca az országban mindenhol jelen van. Van, ahol egész komoly pusztítást végzett, van, ahol kevésbé veszélyes a helyzet. A Tolnai borvidék - elsősorban Dunaföldvár is környéke -  az előbbiek közé tartozik. 

szőlőkabóca
A fertőzött területet és a védő (puffer) zóna térbeli kiterjedését a térképünk ábrázolja
Fotó: dunafoldvar.hu

Nem véletlen, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a közelmúltban az alábbi közleményt adta ki. „Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) Dunaföldvárra vonatkozóan a szőlő aranyszínű sárgaság fitopalzma okozta fertőzés felszámolására növényegészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozott a fertőzésveszélynek kitett szőlőnövény és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra, valamint az azokon található szőlőültetvényekre és szőlőnövényekre. Amennyiben észlelik a fertőzés jellegzetes tüneteit, úgy kérjük, hogy haladéktalanul értesítsék az Élelmiszerlánc-felügyeletet.” 

Szőlőkabóca által okozott kár
Forrás: PJD

A szőlőkabóca és a fitoplazma

Hogy milyen komoly a helyzet azt egy dunaföldvári példa is igazolja, ezek szerint  az egyik ültetvényen 2 db fertőzött szőlőtőkét találtak, ezért a 2 db tőke körüli, 1 km sugarú körben található területeket, fertőzött területeké jelölték ki. 

Megkérdeztük Tomolik János bölcskei borászt, aki a Tolnai borvidék egyik legelismertebb szakembere, hogy tényleg számíthatunk-e olyan katasztrófára, mint amilyen a filoxéra járvány volt. 

– Épp most lesz Szekszárdon egy szakmai konferencia a témában. Az egész országot érinti a fitoplazma fertőzés, de különösen  fertőzött a Zalai, az Etyeki és a Balatoni borvidék. Sajnos minden szőlőfajta érintett. Ezért nagyon fontos a megelőzés, amelyik tőkén megjelenik a kabóca, azt azonnal ki kell vágni. 

A megelőzésnél használhatunk növényvédő szereket, és ragacsos csapdákat is.

A metszőollót is állandóan fertőtleníteni kell, mivel a  fertőzést az ollóval az egyik tőkéről a másikra átvihetjük. Sok a parlagon lévő szőlő, ezeken  a kabócák áttelelnek. Ha egy ültetvény harminc százalékán megjelenik a fertőzés, akkor az egészet, vagyis a száz százalékot ki kell vágni. Nagy a baj, az biztos! - tudtuk meg a borásztól.

Dunaújváros környékén még az adonyi szőlőhegyen folyik jelentősebb szőlészet, borászat. Az adonyi tapasztalatokról a Duna-menti Szent Orbán Borrend ceremóniamesterével, aki mellesleg a Törley Pezsgőpincészet borásza, Boldog Tamással váltottunk néhány szót: – Mi most ismerkedünk a kialakult helyzettel, Fejér vármegyében eddig nem panaszkodhatunk. Az adonyi szőlőhegyen pár tőkén találtunk fertőzést. 

Az a legnagyobb gondunk az, hogy nem tartozunk egyik borvidékhez sem

ezért nem kapunk szakmai anyagokat, nem veszünk részt konferenciákon. Mi most csak figyelünk, és fotók alapján próbáljuk a szőlő állapotát beazonosítani.

A mezőgazdasági terület művelési ágankénti megoszlása Magyarországon, 2025 Forrás: MTI

Jó tudni!

Fontos! A Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) kiemelt figyelmet fordít a problémára, és részletes tájékoztatást nyújt a szőlősgazdáknak a védekezési lehetőségekről. A Nébih hangsúlyozza, hogy a védekezés közös felelősség. Az amerikai szőlőkabóca elleni időben elvégzett kezelésekkel és a gazdanövények irtásával a betegség terjedését jelentősen visszaszoríthatjuk. 
Az érintett területeken a szaktanácsadók, és a hatóságok együttes erőfeszítései biztosíthatják, hogy a betegség ne okozzon további károkat a magyar szőlőtermesztésben.

Szőlőkabóca elleni védelem

A Móri Borvidéken kötelezővé tették a növényvédőszeres kezeléseket, amelyek évente 2-3 alkalommal szükségesek. Fontos, hogy a fertőzött tőkéket mielőbb kivágják és az ültetvényből eltávolítsák, a fás részeket pedig ne darálják vissza a sorok közé. Erről bővebben itt olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu