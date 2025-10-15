Itt is megjelent a veszélyes fertőzés, zárlatot rendelt el a hatóság

A szőlőkabóca az országban mindenhol jelen van. Van, ahol egész komoly pusztítást végzett, van, ahol kevésbé veszélyes a helyzet. A Tolnai borvidék - elsősorban Dunaföldvár is környéke - az előbbiek közé tartozik.

A fertőzött területet és a védő (puffer) zóna térbeli kiterjedését a térképünk ábrázolja

Fotó: dunafoldvar.hu

Nem véletlen, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a közelmúltban az alábbi közleményt adta ki. „Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) Dunaföldvárra vonatkozóan a szőlő aranyszínű sárgaság fitopalzma okozta fertőzés felszámolására növényegészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozott a fertőzésveszélynek kitett szőlőnövény és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra, valamint az azokon található szőlőültetvényekre és szőlőnövényekre. Amennyiben észlelik a fertőzés jellegzetes tüneteit, úgy kérjük, hogy haladéktalanul értesítsék az Élelmiszerlánc-felügyeletet.”

Szőlőkabóca által okozott kár

Forrás: PJD

A szőlőkabóca és a fitoplazma

Hogy milyen komoly a helyzet azt egy dunaföldvári példa is igazolja, ezek szerint az egyik ültetvényen 2 db fertőzött szőlőtőkét találtak, ezért a 2 db tőke körüli, 1 km sugarú körben található területeket, fertőzött területeké jelölték ki.

Megkérdeztük Tomolik János bölcskei borászt, aki a Tolnai borvidék egyik legelismertebb szakembere, hogy tényleg számíthatunk-e olyan katasztrófára, mint amilyen a filoxéra járvány volt.

– Épp most lesz Szekszárdon egy szakmai konferencia a témában. Az egész országot érinti a fitoplazma fertőzés, de különösen fertőzött a Zalai, az Etyeki és a Balatoni borvidék. Sajnos minden szőlőfajta érintett. Ezért nagyon fontos a megelőzés, amelyik tőkén megjelenik a kabóca, azt azonnal ki kell vágni.

A megelőzésnél használhatunk növényvédő szereket, és ragacsos csapdákat is.

A metszőollót is állandóan fertőtleníteni kell, mivel a fertőzést az ollóval az egyik tőkéről a másikra átvihetjük. Sok a parlagon lévő szőlő, ezeken a kabócák áttelelnek. Ha egy ültetvény harminc százalékán megjelenik a fertőzés, akkor az egészet, vagyis a száz százalékot ki kell vágni. Nagy a baj, az biztos! - tudtuk meg a borásztól.