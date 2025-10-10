Már igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Perkáta Nagyközség Önkormányzata meghirdette a szociális tűzifa támogatást, amelyre a rászoruló lakosok 2025. november 15-ig nyújthatják be kérelmüket. A támogatás célja, hogy a téli időszakban segítséget nyújtson azoknak, akik nehezebben tudják fedezni a fűtési költségeket. Mutatjuk a szociális tűzifa támogatás igénybevételének részleteit!

Perkáta Nagyközség Önkormányzata segítséget nyújt a rászorulóknak szociális tűzifa támogatással

Fotó: Shutterstock

Szociális tűzifa támogatás Perkátán

A kérelmeket 2025. október 6-tól lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A támogatás egy alkalommal, egy háztartáson belül egy személynek állapítható meg, és 1 erdei m³ tűzifát biztosít az arra jogosultnak. Fontos tudni, hogy a tűzifa szállításáról a támogatott személynek magának kell gondoskodnia.

A kérelmeket érkezési sorrendben bírálják el, és a támogatás kiosztása addig történik, amíg az önkormányzat készlete, azaz 83 erdei m³ tűzifa, el nem fogy.

Jövedelemhatárok:

Nem egyedül élő személy esetén: legfeljebb 120 000 Ft/fő/hó

Egyedül élő személy esetén: legfeljebb 170 000 Ft/fő/hó

A kérelemhez a rendeletben meghatározott dokumentumokat is csatolni kell.

Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy időben nyújtsák be kérelmüket, mivel a támogatás korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.