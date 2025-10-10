október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
83 köbméter

2 órája

Már igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Címkék#segítség#szociális tűzifa#kérelem#Perkáta Nagyközség Önkormányzat

Ahogy közeledik a fűtési szezon, sok család számára jelent gondot a téli tüzelő beszerzése. A szociális tűzifa támogatás most elérhető Perkátán, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül a hideg hónapokban.

Duol.hu

Perkáta Nagyközség Önkormányzata meghirdette a szociális tűzifa támogatást, amelyre a rászoruló lakosok 2025. november 15-ig nyújthatják be kérelmüket. A támogatás célja, hogy a téli időszakban segítséget nyújtson azoknak, akik nehezebben tudják fedezni a fűtési költségeket. Mutatjuk a szociális tűzifa támogatás igénybevételének részleteit! 

szociális tűzifa támogatás
Perkáta Nagyközség Önkormányzata segítséget nyújt a rászorulóknak szociális tűzifa támogatással
Fotó: Shutterstock

Szociális tűzifa támogatás Perkátán

A kérelmeket 2025. október 6-tól lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A támogatás egy alkalommal, egy háztartáson belül egy személynek állapítható meg, és 1 erdei m³ tűzifát biztosít az arra jogosultnak. Fontos tudni, hogy a tűzifa szállításáról a támogatott személynek magának kell gondoskodnia.

A kérelmeket érkezési sorrendben bírálják el, és a támogatás kiosztása addig történik, amíg az önkormányzat készlete, azaz 83 erdei m³ tűzifa, el nem fogy.

Jövedelemhatárok:

  • Nem egyedül élő személy esetén: legfeljebb 120 000 Ft/fő/hó
  • Egyedül élő személy esetén: legfeljebb 170 000 Ft/fő/hó

A kérelemhez a rendeletben meghatározott dokumentumokat is csatolni kell.

Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy időben nyújtsák be kérelmüket, mivel a támogatás korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu