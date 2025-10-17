Itt a hideg, gyújtsunk be! Na, de mivel? - A szociális tűzifa sokaknak nagy segítség

Ahogy hűvösödnek a reggelek, úgy lesz egyre fázósabb a közérzetünk. Vannak, akiknek nem probléma a téli fűtés, de vannak elszegényedett, rászoruló családok, emberek is, akiknek az élete múlhat azon, hogy talál-e egy meleg helyet, vagy éppen megtudja-e oldani otthonában a fűtést? Az ő számukra nyújt segítő megoldást a szociális tűzifa támogatás.

Mezőfalván is komoly szervezést igényel a szociális tűzifa kiszállítása, melyben óriási szerepe van a közmunkásoknak

Fotó: Horváth László -duol.hu

A szociális tűzifa a rászorulókat segíti majd

Hamarosan minden kályhában izzik majd a parázs.

„A szociális tűzifa olyan állami támogatás, amely energiatakarékossági program keretében segíti a rászoruló, alacsony jövedelmű háztartásokat a fűtési költségeik fedezésében, ezáltal a hátrányos helyzetű családok sem fognak dideregni otthon a téli hónapokban. Az igénylést a települési önkormányzatnál kell benyújtani, jellemzően egy rövid kérelmi űrlap kitöltésével. A jelentkezési határidők településenként eltérhetnek, ezért érdemes mielőbb érdeklődni a helyi hivatalban.” - Olvasható a kemma.hu oldalon a támogatásról.

A Dunaújváros környéki településeken is jelentős segítség a rászorulóknak a szociális tűzifa, melynek támogatható köréről és mértékéről z önkormányzatok, illetve bizottságaik bírálnak el. Körképünkben Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim polgármestereit kérdeztük a szociális tűzifa támogatás idei helyzetéről.

Kisapostagon egészen biztosan senki nem fog megfagyni

Kisapostag, Nagy Attila: Jól állunk a tűzifával, mivel már beékezett a telephelyünkre. Több, mint 50 köbméter áll rendelkezésre. A kiosztásra egyelőre még várniuk kell az érintetteknek, mert a kiszállítás technikai akadályba ütközik. Amint lesz rá lehetőségünk megoldjuk.

Általában 30 család jut így segítséghez a téli fűtési időszakban.

Az elbírálást a testület átruházta polgármesteri hatáskörbe. Nálunk egyébként elég nagy a fakitermelés az önkormányzati közterületek karbantartása során, így az igénylők közül - a szociális tűzifán kívül - mindenkinek megoldható a segítség. Tehát

Baracson két hét múlva indul a szociális tűzifa kiosztása!

Baracs, Várai Róbert: A településen az idén 54 köbméter szociális tűzifa osztható ki a támogatottak körében. Ez 17 család fűtésének segítését jelenti. Családonként 3 erdei köbméter fa találja meg az útját a kályhák felé. A döntés a támogatottak személyéről már megszületett. A Baracsi Népjóléti Bizottság koordinálta a beosztást, amit ezen héten kedden tárgyaltak.

A fa már itt van az udvarunkban, tehát rajtra kész a program.

Az önkormányzati kisteherautóval és a közmunkások közreműködésével jut majd el az érintettekhez.

Mezőfalva, Márok Csaba: Mezőfalván 128 erdei köbméter fa vár kiosztásra. A városkörnyéki települések közül talán itt a legnagyobb az érintetek létszáma. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt az elbírálásról, ami a mai napon, csütörtökön meg is történik. Aki ebből kap, annak nagy segítség a téli hónapok hidegebb időszakában. Hangsúlyozom, ez nem a téli tüzelő biztosítása, hanem egy segélyezési forma, amiből egy kis részt most ebben a formában kapnak meg a jogosultak. Ez államilag támogatott dolog.

A másik történet, hogy az önkormányzat a szociális intézményen keresztül az egész téli időszakban tartja az úgymond „forródrótot”, amennyiben olyan élethelyzetbe kerülő ember van, akkor igenis a problémáját megoldjuk.

A kiszállítás a döntés után elkezdődik. Elkészülnek a papírok, a határozatok és ennek alapján megy majd. Önkormányzati és egyéb segítséggel jut el a fa az érintett felekhez, ami azért komoly szervezést igényel. Helyi vállalkozó és civilszervezet is részt vett már a kiszállításban. Szívesen fogadunk minden segítséget!

Nagyvenyim, Vargáné Kaiser Katalin: Az idei évben 36 erdei köbmétert nyertünk. A rendeletet kihirdettük és megérkezett a fa is.

Ezen kívül még pluszban 9.2 köbméterre pályáztunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) készletből.

Ez elkobzott tűzifát jelent és ezt is megnyertük. Jelenleg a kérelmek befogadása zajlik. Ezután az Egészségügyi, Szociális és Humán-erőforrás Bizottság fogja elbírálni az igényeket. Október 21. után várható a döntés. A fa kiszállításában az önkormányzatnak nincs lehetősége segíteni, így azt az érintetteknek kell majd megoldani.