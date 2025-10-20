1 órája
Szívből jövő segítség – így támogatta egy ismeretlen hölgy a rászorulókat
Volt ma egy-két hír, amiről kár lenne lemaradni. Nézze meg, mi történt Dunaújvárosban és a környéken – a legfontosabb eseményeket összeszedtük Önnek!
A névtelenség melege – egy nyugdíjas támogatja a Boldog Délután ételosztását
Az elmúlt tizenkét év alatt a Boldog Délután szervezői sokféle támogatást kaptak már, de most egy igazán különleges történet bontakozott ki. A Boldog Délután támogatása ezúttal egy Németországban élő, névtelenséget kérő nyugdíjas hölgy megható gesztusának köszönhető.
Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban
Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.
A Kisapostagi Halászlé felkerült az ország gasztronómiai térképére
Kisapostag neve mostantól a magyar gasztronómia térképén is ott szerepel. A Kisapostagi Halászlé egy országosan elismert mesterszakács elismerő szavaival került reflektorfénybe.
Vidéken is méltón emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire
Október 23-a örökké élni fog a szabad nemzetek emlékezetében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.