DUOL

1 órája

Szívből jövő segítség – így támogatta egy ismeretlen hölgy a rászorulókat

Címkék#Boldog Délután#kisapostagi halászlé#ünnepség#esemény#hírek

Volt ma egy-két hír, amiről kár lenne lemaradni. Nézze meg, mi történt Dunaújvárosban és a környéken – a legfontosabb eseményeket összeszedtük Önnek!

Duol.hu
Szívből jövő segítség – így támogatta egy ismeretlen hölgy a rászorulókat

A névtelenség melege – egy nyugdíjas támogatja a Boldog Délután ételosztását

Az elmúlt tizenkét év alatt a Boldog Délután szervezői sokféle támogatást kaptak már, de most egy igazán különleges történet bontakozott ki. A Boldog Délután támogatása ezúttal egy Németországban élő, névtelenséget kérő nyugdíjas hölgy megható gesztusának köszönhető.

Tovább olvasok

Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Tovább olvasok 

A Kisapostagi Halászlé felkerült az ország gasztronómiai térképére

Kisapostag neve mostantól a magyar gasztronómia térképén is ott szerepel. A Kisapostagi Halászlé egy országosan elismert mesterszakács elismerő szavaival került reflektorfénybe.

Tovább olvasok 

Vidéken is méltón emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire

Október 23-a örökké élni fog a szabad nemzetek emlékezetében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Tovább olvasok 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
