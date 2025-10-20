Szívből jövő segítség – így támogatta egy ismeretlen hölgy a rászorulókat

A névtelenség melege – egy nyugdíjas támogatja a Boldog Délután ételosztását

Az elmúlt tizenkét év alatt a Boldog Délután szervezői sokféle támogatást kaptak már, de most egy igazán különleges történet bontakozott ki. A Boldog Délután támogatása ezúttal egy Németországban élő, névtelenséget kérő nyugdíjas hölgy megható gesztusának köszönhető.

Tovább olvasok

Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Tovább olvasok

A Kisapostagi Halászlé felkerült az ország gasztronómiai térképére

Kisapostag neve mostantól a magyar gasztronómia térképén is ott szerepel. A Kisapostagi Halászlé egy országosan elismert mesterszakács elismerő szavaival került reflektorfénybe.

Tovább olvasok

Vidéken is méltón emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire

Október 23-a örökké élni fog a szabad nemzetek emlékezetében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Tovább olvasok