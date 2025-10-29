49 perce
A szeretet helyett rettegés uralta a házat: szexuális erőszak, acélbetétes bakancs, terror
A Fejér Vármegyei Főügyészség vádirata alapján 20 évre ítélték a nevelt lányait szexuálisan bántalmazó férfit.
A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett. A férfi az egyik gyermeket rendszeresen bántalmazta, megalázó módon megbüntette, az emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette, acélbetétes bakanccsal rugdosta. A terhelt 2020-ban az egyik gyermek barátnőjével - védekezésre képtelen állapotát kihasználva - szexuális cselekményt végzett. A férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.
Szexuális cselekmény és kapcsolati erőszak – súlyos ítélet
A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 20 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság az elkövetőt végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.
Forrás: Fejér Vármegyei Főügyészség
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!