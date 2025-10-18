Szervdonáció és életmentés – tudományos ülés a Szent Pantaleon Kórházban

A szervdonációról és a szervtranszplantációról szóló tudományos ülés résztvevőit dr. Németh József, a Tudományos Bizottság elnöke köszöntötte, majd dr. Szilágyi Örs főigazgató nyitotta meg a rendezvényt. Főigazgató úr személyes tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal: korábbi munkája során – az Országos Onkológiai Intézetben – több olyan beteggel is dolgozott, akik szervátültetésen estek át, és új esélyt kaptak a teljes, minőségi életre. Elmondása szerint ezek az emberi sorsok jól példázzák, milyen meghatározó szerepe van a szervadományozásnak a gyógyításban és az orvostudomány fejlődésében - áll a kórház honlapján.

A szervdonáció életet ment. A Szent Pantaleon Kórház tudományos ülése a szervátültetés fontosságát és társadalmi felelősségét mutatta be.

Szervdonációs helyzetkép hazánkban és az EU-ban

A program meghívott előadója dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója volt, aki „A szervdonációs aktivitás és potenciál Magyarországon és az EU-ban” című előadásában átfogó képet adott a hazai és európai helyzetről. Kiemelte, hogy Spanyolország évtizedek óta élen jár a szervátültetési programok terén, ami a következetesen fejlesztett, jól szervezett donációs rendszerüknek köszönhető. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szervadományozás egyik legnagyobb kihívása a társadalom tájékozatlansága, ezért különösen fontos a hiteles, közérthető kommunikáció az orvosok és az egészségügyi intézmények részéről.

Szakmai folyamatok és együttműködés a transzplantációban

A kórház szerepét a szervtranszplantációs folyamatban dr. Németh Zoltán, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezető főorvosa, intézményünk transzplantációs koordinátora ismertette. „Kórházunk jelentősége a szervtranszplantációban – donációs aktivitás, betegutak, kiaknázatlan lehetőségek” című előadásában bemutatta, hogyan történik a szervfelajánlásra alkalmas esetek felismerése és menedzselése a gyakorlatban, valamint milyen fejlesztési lehetőségek rejlenek a donációs aktivitás növelésében.

Az agyhalál megállapításának szakmai hátterét dr. Bódi Edgár, osztályunk szakorvosjelöltje részletezte. Előadásában bemutatta az agyhalál diagnosztikai kritériumait, valamint a teamdöntés folyamatát, hangsúlyozva, hogy az egyértelmű és pontos diagnózis elengedhetetlen a szervdonáció lebonyolításához.