Demjén, Edda, Neoton – sztárok vitték sikerre a Szerencsekoncerteket

A hét héten át tartó programsorozat 83 települést és 70 fellépőt ért el, a közönség pedig összesen 10 ezer percnyi élő zenét élvezhetett. A Szerencsekoncertek látványos színpadtechnikával, óriáskivetítőkkel és lenyűgöző fényshow-val tették emlékezetessé a turnét. Demjén Ferenc, az Edda Művek, a Neoton Família, Charlie, Szikora Róbert és az R-GO, Fásy Ádám, valamint Nótár Mary nevével fémjelzett fellépések mindenhol hatalmas tömegeket vonzottak.

A koncertsorozat szeptember 4-én indult, és hétről hétre 12 helyszínen adott koncertet csütörtöktől vasárnapig. A legnépszerűbb állomások között volt Nagykanizsa, Ajka, Eger, Makó, Szeged-Kiskundorozsma, Békés és Dunaújváros is. A jó hangulatról nemcsak a zenészek, hanem ismert műsorvezetők – köztük Harsányi Levente, Szalay Edit, Somogyi Zoltán és Dénes Tamás – is gondoskodtak.

A Szerencsejáték Zrt. a turnéval a Hatoslottó új korszakát köszöntötte: szeptembertől heti két sorsolás várja a játékosokat, csütörtökön és vasárnap egyaránt. A Szerencsekoncertek így nemcsak zenei élményt, hanem valódi közösségi ünnepet is teremtettek, ahol a szerencse és a zene kéz a kézben járt.

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia a és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton.