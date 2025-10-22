október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújvárosban is

1 órája

Demjén, Edda, Neoton – sztárok vitték sikerre a Szerencsekoncerteket

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Mobilmánia#koncertsorozat#Dunaújváros#Edda

Több mint 100 ezer látogatót vonzott országszerte a Szerencsekoncertek elnevezésű, ingyenes koncertsorozat, amelyet a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulása alkalmából szervezett.

Brousil Csaba

A hét héten át tartó programsorozat 83 települést és 70 fellépőt ért el, a közönség pedig összesen 10 ezer percnyi élő zenét élvezhetett. A Szerencsekoncertek látványos színpadtechnikával, óriáskivetítőkkel és lenyűgöző fényshow-val tették emlékezetessé a turnét. Demjén Ferenc, az Edda Művek, a Neoton Família, Charlie, Szikora Róbert és az R-GO, Fásy Ádám, valamint Nótár Mary nevével fémjelzett fellépések mindenhol hatalmas tömegeket vonzottak.

Szerencsekoncertek
A Szerencsekoncertek Dunaújvárosba is elhozták a legendákat, színpadon az Edda 
Fotó: Kricskovics Antal

Szerencsekoncertek – ahol a zene és a szerencse találkozott

A koncertsorozat szeptember 4-én indult, és hétről hétre 12 helyszínen adott koncertet csütörtöktől vasárnapig. A legnépszerűbb állomások között volt Nagykanizsa, Ajka, Eger, Makó, Szeged-Kiskundorozsma, Békés és Dunaújváros is. A jó hangulatról nemcsak a zenészek, hanem ismert műsorvezetők – köztük Harsányi Levente, Szalay Edit, Somogyi Zoltán és Dénes Tamás – is gondoskodtak.

A Szerencsejáték Zrt. a turnéval a Hatoslottó új korszakát köszöntötte: szeptembertől heti két sorsolás várja a játékosokat, csütörtökön és vasárnap egyaránt. A Szerencsekoncertek így nemcsak zenei élményt, hanem valódi közösségi ünnepet is teremtettek, ahol a szerencse és a zene kéz a kézben járt.

A Szerencsekoncertek dunaújvárosi állomásán

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia a és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton. A nagy kérdés az volt, lehet-e nagy bulit csinálni vasárnap este? A választ az alábbi cikkünkben olvashatják.

EDDA és Mobilmánia - Hatoslottó Szerencsekoncert Dunaújvárosban

Fotók: Kricskovics Antal/mediaworks

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu