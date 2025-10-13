Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)

Mint azt a Duol.hu is beharangozta, a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek sorozata dunaújvárosi eseményt is tartogatott a tarsolyában. A Szerencsejáték Zrt. idén ősszel különleges koncertsorozattal ünnepli a megújult hatos lottót.

A Szerencsekoncertek dunaújvárosi állomásának egyik fellépője a Mobilmánia volt

Fotó: Kricskovics antal

A zene összeköt - ez a mottója a Szerencsekoncerteknek

Brenkus Krisztián, a vállalat kereskedelmi igazgatója a koncertek előtt a sajtó munkatársainak elmondta, szeptember 4-én vezették be a dupla sorsolást, ennek apropóján pedig országos turné indult: összesen 80 városban, 80 helyszínen rendeznek ingyenes Szerencsekoncerteket.

Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója

Fotó: Kricskovics Antal

– Ez már a hatodik hetünk, amikor a koncertsorozat zajlik, és minden állomáson szeretettel várjuk a rajongókat, hogy együtt ünnepeljenek velünk – mondta Brenkus Krisztián, hozzátéve, hogy a programsorozat nemcsak a játékról, hanem a közösségről is szól.

A helyszínek kiválasztásánál tudatosan a vidéki városokra helyezték a hangsúlyt, hiszen a hatos lottó története is ott kezdődött: a korai sorsolások vidéken zajlottak, ezt a hagyományt kívánták most feleleveníteni. – A „zene összeköt” a mottónk, szeretnénk, ha a fiatalokat és az idősebbeket, a vidékieket és a városiakat is közelebb hoznánk egymáshoz – hangsúlyozta. A választás minden település esetében azokra az előadókra esett, akik igazán meg tudják mozgatni a helyieket. Dunaújvárosban például a legendás Mobilmánia és az Edda Művek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról - hangzott el.

Az eseményt közösségi oldalán dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is ajánlotta.

A Mobilmánia tagjai a dunaújvárosi koncert előtt arról meséltek a sajtó munkatársainak, hogy mi a zenekar több évtizedes sikerének titka. A zenészek szerint a kulcs az őszinteségben, a hűségben és az összetartásban rejlik. Kékesi Bajnok László úgy fogalmazott: a zenekar ereje abban van, hogy sosem akartak megfelelni a pillanatnyi divatoknak. „Nem változtattunk semmit, stílusban ugyanazok vagyunk, mint százezer évvel ezelőtt. Ha mindig azt játszanánk, ami éppen divatos, ma már nem lennénk itt” – mondta. Zeffer András hozzátette: számukra a zene nemcsak hivatás, hanem életforma is. „Addig csináljuk, amíg élünk, és addig leszünk, amíg a közönség akarja. Ha akarja, ha nem – mi vagyunk és maradunk” – fogalmazott a zenekarvezető. Tóth Attila, a zenekar énekese szerint a közönség szeretete és a zenélés öröme tartja életben a csapatot. „Egyszerűen azért csináljuk, mert szeretjük.