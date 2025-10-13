október 13., hétfő

Szerencsekoncertek

2 órája

Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Mobilmánia#Szerencsekoncertek#Edda

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia a és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton. A nagy kérdés az volt, lehet-e nagy bulit csinálni vasárnap este?

Brousil Csaba

Mint azt a Duol.hu is beharangozta, a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek sorozata dunaújvárosi eseményt is tartogatott a tarsolyában. A Szerencsejáték Zrt. idén ősszel különleges koncertsorozattal ünnepli a megújult hatos lottót. 

Szerencsekoncertek
A Szerencsekoncertek dunaújvárosi állomásának egyik fellépője a Mobilmánia volt
Fotó: Kricskovics antal

A zene összeköt - ez a mottója a Szerencsekoncerteknek

Brenkus Krisztián, a vállalat kereskedelmi igazgatója a koncertek előtt a sajtó munkatársainak elmondta, szeptember 4-én vezették be a dupla sorsolást, ennek apropóján pedig országos turné indult: összesen 80 városban, 80 helyszínen rendeznek ingyenes Szerencsekoncerteket.

Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója 
Fotó: Kricskovics Antal

– Ez már a hatodik hetünk, amikor a koncertsorozat zajlik, és minden állomáson szeretettel várjuk a rajongókat, hogy együtt ünnepeljenek velünk – mondta Brenkus Krisztián, hozzátéve, hogy a programsorozat nemcsak a játékról, hanem a közösségről is szól.

A helyszínek kiválasztásánál tudatosan a vidéki városokra helyezték a hangsúlyt, hiszen a hatos lottó története is ott kezdődött: a korai sorsolások vidéken zajlottak, ezt a hagyományt kívánták most feleleveníteni. – A „zene összeköt” a mottónk, szeretnénk, ha a fiatalokat és az idősebbeket, a vidékieket és a városiakat is közelebb hoznánk egymáshoz – hangsúlyozta. A választás minden település esetében azokra az előadókra esett, akik igazán meg tudják mozgatni a helyieket. Dunaújvárosban például a legendás Mobilmánia és az Edda Művek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról - hangzott el. 

Az eseményt közösségi oldalán dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is ajánlotta.

A Mobilmánia tagjai a dunaújvárosi koncert előtt arról meséltek a sajtó munkatársainak, hogy mi a zenekar több évtizedes sikerének titka. A zenészek szerint a kulcs az őszinteségben, a hűségben és az összetartásban rejlik. Kékesi Bajnok László úgy fogalmazott: a zenekar ereje abban van, hogy sosem akartak megfelelni a pillanatnyi divatoknak. „Nem változtattunk semmit, stílusban ugyanazok vagyunk, mint százezer évvel ezelőtt. Ha mindig azt játszanánk, ami éppen divatos, ma már nem lennénk itt” – mondta. Zeffer András hozzátette: számukra a zene nemcsak hivatás, hanem életforma is. „Addig csináljuk, amíg élünk, és addig leszünk, amíg a közönség akarja. Ha akarja, ha nem – mi vagyunk és maradunk” – fogalmazott a zenekarvezető. Tóth Attila, a zenekar énekese szerint a közönség szeretete és a zenélés öröme tartja életben a csapatot. „Egyszerűen azért csináljuk, mert szeretjük. 

Mobilmánia együttes tagjai (b-j) - Nusser Ernő, Szijjártó Zsolt, Zeffer András, Kékesi Bajnok László, Hornyák Péter
 Fotó: Kricskovics Antal

Fél hét magasságában Harsányi Levente, az est műsorvezetője már hangolta a közönséget, majd hét órakor színpadra lépett a Mobilmánia. Az együttes 2008-ban alakult, bemutatkozó koncertjük is Fejér vármegyében volt, melyet hatalmas érdeklődés övezett. A zenekar azóta sem veszített lendületéből. A szűkre szabott műsoridőbe nyilván nem fért bele minden, de az együttes munkásságából egy velős keresztmetszetet azért kaphatott a közönség. A banda tagjai a koncert előtti újságírói kérdésre, miszerint mely dalok nem hiányozhatnak egy koncertről sem, több számot is említettek. Mint például a Menj tovább, az Ez a mánia, Az ördög itt belebukott címűeket, és ezeket a koncerten el is játszották.

EDDA és Mobilmánia - Hatoslottó Szerencsekoncert Dunaújvárosban

Fotók: Kricskovics Antal/mediaworks

Időutazás az Eddával

A szünetben a technikusok átszereltek az Edda motyójára és fél kilenc magasságában színpadra is lépett az Edda Művek. 

Pataky Attila a backstage-ben
 Fotó: Kricskovics Antal

Pataky Attila, az együttes frontembere különösen meghatottan beszélt a sajtó munkatársainak a koncert előtt – mint mondta, régóta várta már, hogy újra felléphessen Dunaújvárosban. Pataky szerint a zenekar dalai azért maradhattak időtállók, mert őszinték és lélekből születnek. A zenész hangsúlyozta, hogy a szenvedély tartja életben az Eddát immár több mint öt évtizede. 

Ez a koncerten meg is mutatkozott, rég nem láthatott ilyen profi koncertet a „hazai közönség”, vagyis, ahogy Pataky a színpadon fogalmazott: egyestés időutazást. Valóban így volt, az együttes elmúlt több mint fél évszázados történetének legnagyobb slágereit hozták el Dunaújvárosba, a közönség hálás is volt és ki is derült, hogy igenis lehet még vasárnap este is nagy bulit csinálni. A tíz fok közeli hőmérséklet ellenére is nagyon sokan látogattak ki az eseményre. Pataky Attila pedig azt mondta a közönségnek, hogy egy szép nyári estén is eljönnek egy koncert erejéig, megígérte, hogy ennek megvalósulásáért megteszi, amit lehet. Így legyen!

Színpadon az Edda Művek
 Fotó: Kricskovics Antal

Október közepén tovább folytatódik a Szerencsekoncertek országjáró turnéja, amely ezúttal is számos településre viszi el a zenét és vele a a jókedvet. Erről bővebben itt olvashatnak.

