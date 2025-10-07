Ingyenes rockfesztivál Dunaújvárosban az Eddával és a Mobilmániával

A Hatoslottó megújulását ünneplő, ingyenes programsorozat célja, hogy minden korosztályt megmozgasson, és igazi fesztiválhangulatot varázsoljon a kisebb településekre is. A Szerencse koncertek eddig is óriási sikert arattak – és most Dunaújváros következik!

A Szerencse koncertek keretében Dunaújvárosban az Edda is fellép

Fotó: Kiss Gábor

Szerencse koncertek Fejér vármegyében: a buli nem áll meg

A zenei utazás még Válon kezdődött, ahol Bebe és Szűcs Judith, a magyar diszkó királynője szórakoztatta a közönséget. A jó hangulat ezt követően Sárbogárdra költözött, ahol a Hatoslottó megújulása apropóján Nótár Mary, Fásy Ádám és csapata, a Digitál Zenekar, Robi Lakatos és Peter Srámek gondoskodtak a felejthetetlen estéről. A Szerencse koncertek bebizonyította: csütörtök este is lehet hatalmasat bulizni - írta társlapunk, a feol.hu.

EDDA és Mobilmánia Dunaújvárosban

A következő hétvégén a hangulat tovább fokozódik. Október 11-én a Zichy ligetben az R-Go és a Bon-Bon lép színpadra, majd másnap, október 12-én Dunaújvárosban jön a vármegye legnagyobb dobása: az EDDA Művek és a Mobilmánia közös koncertje. A város igazi rockünnepre készül, ahol a klasszikus dallamok és az új lendület találkoznak. A belépés ezúttal is ingyenes, így mindenki részese lehet az élménynek.

