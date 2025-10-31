SZÉP-kártya: nagy bejelentést tett a kormány, sokakat érint a változás

A döntés értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a SZÉP-kártya tulajdonosok ismét vásárolhatnak hideg élelmiszert a boltokban. Ez a változás több százezer munkavállalót érint, hiszen a Széchenyi Pihenő Kártya évente akár 450 000 forint értékben adható béren kívüli juttatásként, és több mint 24 000 elfogadóhelyen használható – írta társlapunk a feol.hu.

Decembertől a SZÉP-kártya ismét élelmiszer vásárlásra is használható – a kormány öt hónapra bővíti a felhasználási lehetőséget és meghosszabbítja az árrésstopot.

SZÉP-kártya: új könnyítések és hosszabb árrésstop

A miniszter azt is közölte, hogy a kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot, ráadásul 14 új termékkel bővül a lista — köztük bébiételek, gyümölcsök, marhahúsok és májkrém is szerepelnek majd.

Egyre többen költenek SZÉP-kártya használatával

Korábban beszámoltunk arról, hogy a SZÉP-kártya népszerűsége továbbra is töretlen. 2025 júniusában 44,4 milliárd forintnyi feltöltés érkezett a kártyákra, ami közel 27 százalékos növekedés az előző évhez képest. A költések értéke elérte a 44,2 milliárd forintot, míg az elfogadóhelyek száma már a 158 ezret közelíti. A legnagyobb forgalmat továbbra is a Balaton térsége adta.