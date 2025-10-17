Fontos figyelmeztetés a Szent Pantaleon Kórháztól

A pácienseknek minden vizsgálatra vagy kezelésre az alábbi dokumentumokat magukkal kell hozniuk:

személyazonosító igazolvány vagy útlevél,

TAJ-kártya.

A kórház emlékeztet, hogy a személyazonosság ellenőrzése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136/A. §-a alapján kötelező. Ennek célja, hogy az intézmény megbizonyosodjon az ellátásra jelentkező személyazonosságáról, ami a betegek biztonságát és az ellátás pontosságát szolgálja.

A Szent Pantaleon Kórház vezetése arra kéri a betegeket, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében minden alkalommal készítsék elő igazolványaikat az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor.